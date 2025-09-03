Cardi B è stata assolta, e le sue risposte sono ormai diventate virali

La giuria la assolve perché il fatto non sussiste e Cardi B ruba la scena: il tribunale diventa palcoscenico tra battute, parrucche e meme diventati assolutamente virali sui social

Pubblicato: 3 Settembre 2025 15:52

Cardi B, la sua testimonianza è diventata uno show

Cardi B lascia il tribunale di Alhambra dopo essere stata dichiarata non responsabile nel processo per aggressione. La rapper, con un vistoso completo a pois bianchi e neri, ha vinto la causa civile da 24 milioni di dollari intentata da una ex guardia giurata.

Ma più che il verdetto in sé, a far notizia è stato il modo in cui Cardi B ha trasformato l’aula di tribunale in un palcoscenico personale, con uscite talmente sopra le righe da diventare virali sul web.

Fans e spettatori sono impazziti: la sua testimonianza è diventata materiale da meme e spettacolo comico forse involontario, facendo passare in secondo piano la gravità delle accuse.

Cardi B assolta: il verdetto che ha fatto impazzire i fan

Dopo solo un’ora di deliberazione, la giuria di Los Angeles ha deciso all’unanimità a favore di Cardi B, respingendo tutte le accuse.

La guardia di sicurezza Emani Ellis non è riuscita a convincere i giurati di essere stata davvero aggredita fisicamente: nessuna prova concreta di graffi o violenza è emersa durante il processo.

Cardi B era stata citata in giudizio per un alterco avvenuto nel 2018 fuori da uno studio medico, quando era incinta di quattro mesi. Ellis sosteneva che Cardi B l’avesse colpita al volto con le unghie (causandole un taglio sulla guancia), oltre a sputarle addosso e rivolgerle insulti anche a sfondo razziale.

Cardi B ha sempre negato di averla toccata, ammettendo solo uno scontro verbale molto acceso. Alla fine, la giuria le ha dato ragione: nessun risarcimento sarà dovuto alla controparte.

Testimonianza-show: Cardi B trasforma il tribunale in palcoscenico

Chi conosce Cardi B non si sorprenderà nel sapere che la rapper non ha abbassato i toni nemmeno in tribunale. Anzi, la sua presenza in aula si è trasformata in uno show personale a beneficio non solo dei presenti ma anche degli spettatori di Court TV e dei social.

Ogni giorno la star ha sfoggiato un look diverso, come parrucche multicolori e abiti sgargianti, al punto da confondere persino l’avvocato avversario. Il legale di Ellis, Ron Rosen Janfaza, a un certo punto le ha chiesto incuriosito: “Ieri avevi i capelli neri e corti, oggi sono biondi e lunghi. Quali sono quelli veri? O sono entrambi veri?”.

A quel punto Cardi B, roteando gli occhi, ha risposto: “Sono parrucche!”. L’aula è scoppiata a ridere.

Questo scambio surreale è solo un assaggio del Cardi B show. La rapper ha mantenuto in aula lo stesso atteggiamento spontaneo e sboccato che la contraddistingue sul palco e sui social, con espressioni facciali plateali, risate e risposte senza filtro.

Le sue battute taglienti e reazioni animate hanno spesso fatto ridere perfino i giurati e il pubblico presente.

Le frasi virali di Cardi B diventate meme

Durante la deposizione Cardi B ha regalato citazioni veramente memorabili, degne di un copione da commedia. Ecco alcune delle frasi diventate virali che hanno fatto impazzire il web:

  • “Sì, non ero in grado di fare nulla! Perché ero incinta!”. Il video in cui Cardi B urla questa frase è rimbalzato ovunque;
  • “No, non le ho detto che è grassa la stavo chiamando b***h”. La schiettezza brutale della risposta ha incendiato X;
  • “Sembra una che potrebbe proteggere un intero palazzo”. La sua descrizione della guardia è diventata subito materiale da meme.