Can Yaman, protagonista dell’estate con Daydreamer (e probabile GF Vip 5)

Can Yaman sfida Mara Venier: Daydreamer si scontra con Domenica In. I due programmi infatti andranno in onda nella stessa fascia oraria dando vita a un inedito confronto. La soap opera turca è stata la grande rivelazione dell’estate e i protagonisti dello show, Can Yaman e Demet Özdemir, sono riusciti a conquistare tutti. Da tempo il pubblico chiede a Mediaset di riservare alla fiction un appuntamento quotidiano o settimanale e sembra proprio che la rete abbia deciso di accontentarlo.

Secondo quanto riporta FanPage, dopo alcuni test l’azienda avrebbe deciso di inserire la soap opera nel palinsesto della domenica pomeriggio. Il 13 settembre Daydreamer – le ali del sogno, andrà in onda dalle 15.51 fino alle 16.34, dopo Beautiful e Una vita, in seguito ci sarà Il Segreto. Le fiction avranno il compito di sfidare la nuova Domenica In di Mara Venier e fare da traino a Barbara D’Urso che tornerà con Domenica Live.

La soap con Can Yaman si è rivelata un enorme successo e ha consentito a Mediaset di registrare ascolti record. L’attore turco è amatissimo in Italia tanto che dopo la sua ospitata a C’è Posta per Te di Maria De Filippi si era parlato anche di una possibile partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. A incuriosire e affascinare il pubblico anche il rapporto fra i due attori protagonisti. Per molto tempo infatti si è parlato di un possibile flirt fra Can e Demet Özdemir, ma i diretti interessati hanno sempre smentito, confermando però l’esistenza di un forte feeling.

“Demet ed io non ci eravamo mai incontrati, ma è stato come se ci conoscessimo da tempo – ha raccontato Yaman a NTV -: ci siamo subito trovati bene […] Sono fortunato ad aver lavorato con Demet…è così energica! Quando qualcuno si sente giù, è lei a risollevargli il morale. È davvero molto spiritosa. Per questo, tra me e lei, fin dal primo momento c’è stata grande chimica”.

Demet è stata legata per diverso tempo al collega Seckin Ozdemir. La fine del loro amore era finito su tutti i tabloid che avevano ipotizzato una storia con Can Yaman. “Non c’è amore con Can. Siamo solo amici – aveva svelato lei, come riporta il sito turco Milliyet -. Non ho tradito Seckin. Ci abbiamo provato, ma non ha funzionato. Il nostro lavoro ci rendeva molto impegnati, non riuscivamo a incontrarci”.