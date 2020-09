Can Yaman rinuncia allo scontro con Mara Venier: Daydreamer non andrà in onda la domenica

editato in: da

Can Yaman, protagonista dell’estate con Daydreamer (e probabile GF Vip 5)

Can Yaman rinuncia allo scontro con Mara Venier: Daydreamer – Le ali del sogno, non andrà in onda la domenica. Dal 20 settembre infatti la serie non verrà trasmessa la domenica pomeriggio contro Domenica In anche se nelle scorse settimane ha raggiunto buoni risultati, Mediaset avrebbe deciso di modificare ancora un volta la programmazione.

L’appuntamento per sabato 19 resta invece confermato. Daydreamer – Le ali del sogno, con protagonista Can Yaman, andrà in onda regolarmente alle 14.10, mentre non compre nella guida dell’azienda nei giorni di sabato 26 e domenica 27 settembre. Non è comunque escluso che lo show possa essere trasmesso dal lunedì al venerdì dalle 16.20 alle 17.10 al posto de Il Segreto.

Can Yaman è senza dubbio l’attore più amato del momento. La serie in cui è protagonista è seguitissima dai fan che sperano che Can Divit riesca a coronare il suo sogno d’amore con Sanem, interpretata da Demet Ozdemir. “Can Divit è il mio personaggio preferito tra tutti quelli che ho interpretato – aveva spiegato qualche tempo fa la star turca -. Io e lui siamo simili. È un ribelle, un avventuriero e un appassionato di sport estremi”.

Riguardo il rapporto con Demet, che più di una volta era stata indicata come la sua fidanzata, l’attore aveva svelato di essere single e di aver trovato sul set solo un’amica.

“Ci siamo conosciuti per la prima volta con Demet sul set di Daydreamer. Io però già seguivo le cose che faceva lei e mi piacevano. Avere Demet nel progetto è stato anche un fattore importante nella mia decisione di farlo, perché la comunicazione e l’energia con il tuo partner passano al pubblico come uno specchio. Demet è iperattiva ed è stato divertente lavorare insieme“.

“Can è un’ottima persona e un grande professionista – aveva replicato lei -. Si è creato uno splendido feeling tra di noi, tanto che spesso abbiamo improvvisato sul set, con ottimi risultati”. Nel frattempo continua il grande successo di Mara Venier che è tornata in tv con la nuova stagione di Domenica In dopo un’edizione molto particolare segnata dal lockdown e dalla sua voglia di non mollare, nonostante la pandemia mondiale, i problemi con i collegamenti e la frattura a un piede.