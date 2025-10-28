Caleb Landry Jones, chi è il nuovo Dracula di Luc Besson

IPA L'attore Caleb Landry Jones

Dracula è tornato con le sembianze di un attore di grande talento e con un volto unico nel suo genere. Il nome di Caleb Landry Jones è sulla bocca di tutti, di chi ha già visto in anteprima il nuovo film di Luc Besson e di chi ha atteso fino al 29 ottobre, data di uscita nelle sale cinematografiche italiane. Non è il primo incontro tra il regista e l’attore texano, che ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto. E voi, quanto lo conoscete?

Caleb Landry Jones, dal Texas al grande schermo

Classe 1989, Caleb Landry Jones è nato a Garland, in Texas. Al suo debutto ha appena 16 anni, quando viene scelto per un piccolo ruolo nel film Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen. Non si piace, pensa di abbandonare del tutto l’opzione-cinema a quel punto ma il destino ha in serbo qualcosa di molto diverso per lui.

“Da ragazzo guardavo Jack Nicholson o Robert De Niro in una scena e pensavo: ‘Credo di sapere quello che stanno facendo, potrei farlo anch’io’. Se ci ripenso adesso, so che si trattava di un pensiero delirante”, racconta in un’intervista a Marie Claire. Questo è un nodo cruciale del suo percorso, quando decide di partire per Los Angeles completamente da solo, a vent’anni, con 5mila dollari in tasca.

Un azzardo? Forse sì, ma il richiamo del grande schermo era più grande di qualunque preoccupazione: “Il mulino a vento era un gigante e io ero pronto a combattere“, afferma citando Don Chisciotte.

I film e le serie di successo

Non trascorre molto tempo prima di ricevere i primi ruoli in produzioni di grande successo. Piccoli, ma grandi abbastanza per farsi le ossa (e farsi notare, soprattutto). Recita in Get Out (2017), Tre manifesti a Ebbing, Missouri (2017) e anche in serie come Breaking Bad (2009–2010). Ma il momento cruciale della sua carriera arriva nel 2021 con Nitram, dove interpreta Martin Bryant, il killer responsabile del massacro di Port Arthur del 1996.

Per questa performance, in cui esplora l’ambiguità morale e la psiche di un outsider, Jones vince il Premio come Miglior Attore al Festival del Cinema di Cannes. E poteva Luc Besson non notare questa incredibile profondità? Certo che no.

Prima di Dracula, la collaborazione tra l’attore e il regista arriva nel 2023 con il film DogMan, in cui recita per quasi tutto il tempo da solo, con un enorme gruppo di cani. È in questo momento, durante le riprese, che Besson ha un’illuminazione: Caleb sarebbe stato il suo perfetto Dracula.

Il Dracula di Luc Besson

Tormento, dolore ma anche amore. Caleb Landry Jones riesce a esprimere le molteplici sfaccettature dell’animo umano, scavando a fondo fino a dove, spesso, evitiamo di arrivare. Lo fa per esigenze di scena, ovviamente, ma è proprio questo suo talento, il suo essere un “outsider” del cinema a sua volta, ad averlo reso il candidato ideale per il ritorno di Dracula sul grande schermo.

È una creatura maledetta, che vive di un’ossessione secolare, che è poi il fulcro di Dracula: A love tale. A cavallo tra il romanzo gotico e il fantasy romantico, il film si basa sul romanzo di Bram Stoker e, oltre a Jones, figurano nel cast nomi importanti come Christoph Waltz e la nostra Matilda De Angelis.

Caleb Landry Jones interpreta il feroce Principe Vlad di Valacchia, la cui trasformazione nel mitico Dracula deriva da un profondo dramma emotivo: dopo la morte della moglie Elisabeta, Vlad rinuncia a Dio e viene condannato all’esistenza eterna come vampiro.

Jones sottolinea come l’approccio di Besson sia radicale: “Di solito, ti portano via il mostro. Questo te lo consegna”. Il film si concentra sull’ossessione romantica del protagonista, che l’attore descrive come un amore folle e divorante, una passione che si evolve in una “nostalgia” mista a “isolamento e solitudine” nel corso dei secoli. Tutte cose che spingono Dracula a cercare la sua amata “al di fuori di Dio”.

La passione per la musica

Si parla di Caleb Landry Jones per la carriera sul grande schermo, ma anche solo sbirciando il suo profilo Instagram non può passare inosservato il suo altro grande amore: la musica.

Del resto, Caleb proviene da una famiglia di musicisti. “Mia nonna suonava il violino nella Dallas Symphony Orchestra, mio nonno scriveva jingle pubblicitari, ma prima ancora era stato un grande batterista. Sostituiva Buddy Rich nella big band di Tommy Dorsey. Mia madre componeva, in estate passava il tempo al pianoforte con me e mio fratello. È lei che mi ha trasmesso questa passione. Come lei, suono per sentirmi meglio, senza preoccuparmi della disciplina. Solo ora capisco quanto fossero tecnicamente bravi i miei nonni”, racconta in un’intervista a Rockol.

Risale al 2020 il suo esordio discografico, l’ultimo lavoro invece è del 2024. Si tratta dell’album Hey Gary, Hey Dawn: “È il mio spazio di libertà totale, un modo per accogliere il caos che ho dentro, assecondarlo, liberarmene. So che può essere un ascolto disturbante, imprendibile, nel senso che non rientra nelle categorie, ma fuggire dalle strutture mi fa sentire bene. Probabilmente trovo me stesso laddove gli altri si perdono”.

L’amore con Katya Zvereva

Piuttosto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Caleb Landry Jones è felicemente sposato con l’artista russa Katya Zvereva, dalla quale ha avuto un figlio.