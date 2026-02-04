Milla Jovovich, sua figlia Ever Anderson è identica a lei

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Milla Jovovich ed Ever Anderson

Più che madre e figlia, sembrano due sorelle: Milla Jovovich e la sua primogenita Ever Anderson hanno sfilato in forma smagliante per la première del film Dracula. A Los Angeles, l’attrice e modella ucraina e la figlia 18enne hanno conquistato i flash dei fotografi con la loro eleganza e complicità: mai come in questo caso, la bellezza è davvero questione di DNA.

Ever Anderson e Milla Jovovich, due gocce d’acqua

Milla Jovovich è stata, a cavallo tra gli anni ’90 e 2000, un’attrice e modella molto richiesta: oltre ad aver interpretato il ruolo di Alice nella saga di Resident Evil, è stata anche protagonista di cult come Giovanna D’Arco, The Million Dollar Hotel e Ultraviolet. Oggi, splendida 50enne, continua a vestire i panni di eroina in molti film action, ed è diventata mamma di tre adorabili figlie, avute dal marito Paul William Scott Anderson.

IPA

Proprio in compagnia della primogenita, la 18enne Ever, Milla è arrivata alla première californiana del film Dracula, diretto dal suo ex fidanzato e grande amico Luc Besson. Le due hanno posato sorridenti e spontanee per i fotografi, mostrando un’impressionante somiglianza: occhi di ghiaccio, labbra carnose e lineamenti eterei sono il marchio di fabbrica della famiglia.

Anche in fatto di look la Jovovich e sua figlia dimostrano una certa sintonia: entrambe hanno optato per un outfit sobrio e casual, preferendo agli abiti da sera la freschezza del corto. Insomma, più che mamma e figlia, Milla e Ever hanno dato l’impressione di essere due sorelle.

Chi è Ever Anderson, la figlia di Milla Jovovich

Ever Anderson è la primogenita dell’attrice e modella Milla Jovovich e di Paul W. S. Anderson. I due si conobbero sul set del film Resident Evil, di cui lei era protagonista e lui regista: “Penso che il franchise mi abbia resa la persona che sono oggi. Grazie a questa saga oggi ho tre figli e un marito straordinario. Credo di essere diventata una persona più forte”, ha poi dichiarato l’ex modella in un’intervista a People.

IPA

Nata nel 2007, Ever Anderson è decisa a seguire le orme materne: nel 2016 ha infatti debuttato in Resident Evil: The Final Chapter, dove interpretava la versione più giovane del personaggio reso celebre da sua madre. La ragazza ha poi recitato in altre grandi produzioni, tra cui Black Widow e, più recentemente, Peter Pan & Wendy, in cui ha interpretato Wendy Darling.

Contemporaneamente, la 18enne ha anche avviato con successo la carriera di modella, debuttando nel 2019 in passerella per Miu Miu. Ad oggi, ha collaborato anche con Marc Jacobs e Proenza Schouler, posando per Vogue e The Love Magazine.

IPA

In merito alla sua passione per il mondo dell’arte, Ever ha raccontato di dovere molto ai suoi genitori: “Mi sono innamorata della recitazione quando ero molto piccola perché i miei genitori mi portavano sul set. Ho potuto viaggiare tanto con loro e semplicemente stando lì, sui set di mezzo mondo, ho imparato tantissimo. Non potrei essergli più grata”.

La stessa Milla ha confermato in più occasioni di aver portato con sé Ever durante le riprese di Resident Evil, stando attenta a non farle incrociare sul set i figuranti in abiti da zombie, così che la bambina non avesse incubi. E a quanto pare, ha funzionato.