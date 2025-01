Fonte: IPA Jack e Lorraine Nicholson

L’ultima volta che Jack Nicholson è stato visto in pubblico era l’aprile del 2023. L’attore all’epoca era stato immortalato dai paparazzi mentre abbracciava LeBron James, il campione Nba dei Los Angeles Lakers, di cui Nicholson è da sempre un tifoso sfegatato. Nei due anni successivi, nulla più. Oggi il divo pluripremiato è tornato a mostrarsi, ed è comparso a sorpresa in un post pubblicato sui social dalla figlia Lorraine.

La prima foto di Jack Nicholson

Non era facile da notare, Lorraine Nicholson ha sempre tenuto in gran riserbo il proprio rapporto con il padre, seppur si tratti di uno dei volti più famosi al mondo. Così come tante sue coetanee, la ragazza ha creato un carosello di foto dedicato alle vacanze natalizie, mettendo assieme scatti di abiti eleganti, cene con gli amici, gite fuori porta e riunioni di famiglia. Scorrendo tra le immagini, esattamente in posizione numero nove, un’incredibile sorpresa: appare Jack Nicholson, per la prima volta da quasi due anni.

La figlia maggiore, sorella di Ray nata dalla relazione ormai conclusa con Rebecca Broussard, mostra un tenero e intimo scatto. Una foto di famiglia senza filtri e pretese, che la mostra mentre abbraccia dolcemente il papà in quello che sembra essere il suo studio. Alle pareti centinaia di libri e una ricca esposizione di prestigiosi premi vinti da Jack Nicholson nel corso della sua lunga e sfavillante carriera cinematografica (non si vedono, peccato, le ben 3 statuette degli Oscar).

Il “ritorno” di Jack, che ad aprile compirà 88 anni, ha scatenato la sorpresa e l’affetto dei fan, che non hanno perso l’occasione per mostrare al mostro sacro del cinema la loro stima. “Un uomo, una leggenda”, ha scritto un commentatore entusiasta. E tra i commenti compare anche quello di un nome caro a Nicholson, si tratta della regista Nancy Meyers, che lo diresse nella commedia Tutto può succedere: “Tuo padre sembra in grande forma”, ha scritto.

La malattia e gli amici preoccupati

La foto di Jack Nicholson in compagnia della famiglia rincuora dopo le voci che, negli ultimi anni, lo dipingevano come isolato dal mondo. Persone a lui un tempo vicine si sono infatti dichiarate preoccupate alla stampa, temendo che Jack si fosse isolato dal resto del mondo. L’attore attualmente vive in una grande villa di Mulholland Drive a Beverly Hills, che in precedente fu di proprietà di quell’icona del cinema che fu Marlon Brando.

Al sito RadarOnline, un fonte apparentemente vicino all’attore aveva dichiarato: “Ha messo in chiaro che la sua casa è il suo castello. Ma le persone vorrebbero solo che uscisse di casa e si facesse vedere in giro almeno per rassicurarle che sta bene”. Si dice che il figlio Ray – e a questo punto anche la figlia Lorraine – siano le uniche due persone cui concede delle visite, “Gli fanno visita i figli, ma sono il suo unico legame con il mondo. È come se non volesse più affrontare la realtà e questo è molto triste”.

Le stesse fonti ipotizzano che Nicholson sia affetto da demenza senile e, seppur in forze, non più lucido. La notizia non è stata tuttavia mai confermata né dal diretto familiare né dalla famiglia. L’attore premio Oscar per Shining e Qualcuno volò sul nido del cuculo, si è ritirato dalle scene quindici anni fa, il suo ultimo lavoro fu la commedia romantica Come lo sai del 2010.