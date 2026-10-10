Bruno Barbieri racconta l’incidente stradale a Verissimo: “È stato terribile”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Bruno Barbieri si racconta a Verissimo, parlando della sua infanzia, segnata dalla mancanza del padre, dell’amore per la madre e del terribile incidente avvenuto in Florida. Il celebre giudice di MasterChef ha da poco pubblicato un’autobiografia che ripercorre la sua carriera, ma soprattutto la sua vita, segnata da enormi gioie, ma anche grandi dolori.

Bruno Barbieri racconta l’incidente stradale a Verissimo

Nel salotto di Silvia Toffanin, Bruno Barbieri ha raccontato di essere rimasto coinvolto, qualche tempo fa, in un incidente stradale. Uno schianto avvenuto mentre si trovava in Florida, nel giorno del Superbowl, causato da un ubriaco alla guida che sarebbe passato con il rosso, colpendo in pieno l’auto su cui viaggiava lo chef.

“In quel momento ho capito che l’esistenza è brevissima – ha confessato a Verissimo -. Sono uscito dalla macchina, con i vetri rotti, le ruote, sembrava un film, e li mi sono reso conto che basta un attimo”. Un terribile incidente che Bruno Barbieri non ha mai dimenticato e che gli ha dato una grande lezione di vita. “Ho riportato un trauma toracico molto pesante e sono stato ricoverato moltissimi giorni”, ha ricordato.

Classe 1962, Bruno Barbieri è nato a Medicina, in provincia di Bologna. Quando aveva solamente sette anni suo padre si trasferisce in Spagna dove resterà per ben quindici anni, creando un vuoto enorme nella vita del futuro chef. Sua madre invece lavorava nel tessile ed era impegnata tutti i giorni, una condizione che la costringeva a lasciare i suoi tre figli a Mina, la nonna di Barbieri.

L’infanzia del giudice di MasterChef dunque è stata nelle campagne di Sasso Marconi dove, grazie proprio alla sua amata nonna, ha ricevuto le sue prime lezioni di cucina, fra gnocchi e tortellini. Poi il ritorno del padre nella sua vita e una riconciliazione arrivata, come raccontato dallo stesso Bruno Barbieri, poco prima della sua morte, avvenuta nel 2018.

Bruno Barbieri e l’amore, la confessione

E l’amore? Da sempre riservato, Bruno Barbieri si è sbottonato con Silvia Toffanin, parlando di relazioni sentimentali, ma anche della scelta di non avere figli. A 64 anni lo chef ha confidato di sentirsi felice e appagato.

“Ormai ho chiuso bottega”, ha scherzato. La sua carriera è iniziata quando era giovanissimo, lavorando in ristoranti prestigiosi, con impegno e dedizione. Un percorso che gli ha lasciato poco tempo per l’amore, come ha confidato lui stesso.

“Ho sempre fatto una vita molto complessa – ha rivelato nel salotto di Verissimo -. Per la scelta di vita che ho fatto non avrei mai potuto avere una famiglia. Crescendo senza un padre non avrei nemmeno voluto una famiglia”.

Al suo fianco oggi ci sono le sue due sorelle, a cui è legatissimo, e i nipoti con cui forma quella che ha definito una “famiglia allargata”. “Ci sono poi le persone che lavorano con me e che vivono con me”. “Gli amori vanno e vengono, la vita è fatta così”, ha spiegato. Sul finale ha però lasciato intendere che ci potrebbe essere un nuovo amore nella sua vita: “Sono felice”, ha ammesso alla conduttrice.