Un giorno di festa per Loredana Lecciso: la sua primogenita, Brigitta Cazzato si è sposata (di nuovo) con il suo grande amore, Yan Goby. Non è la prima volta che la coppia convola a giuste nozze ma, stavolta, i due hanno deciso di festeggiare la loro unione in grande, alla presenza di amici e parenti.

La figlia della showgirl ha celebrato le sue nuove nozze in Kenya, dove vive da diverso tempo e ha incontrato suo marito, imprenditore a capo di un resort di lusso, che è stato scelto come teatro della cerimonia. Presenti alla celebrazione, ovviamente, Loredana Lecciso, emozionata e felice per il momento d’oro della figlia e Jasmine Carrisi, sorella e damigella della sposa.

Brigitta Cazzato, il nuovo matrimonio in Kenya

Loredana Lecciso è la premurosa madre di tre figli: Jasmine Carrisi e Al bano Junior Carrisi, avuti dal legame con il famosissimo cantante pugliese, e la primogenita Brigitta Cazzato, nata dal matrimonio con Fabio Cazzato, che è andato avanti dal 1993 al 1996. La figlia più grande della showgirl vive, da diversi anni, un grande amore con un imprenditore di origini iraniane e tedesche, che vive in Kenya. Anche Brigitta Cazzato si è trasferita in Africa da diverso tempo per lavoro e, in quella terra lontana, ha coltivato la sua storia d’amore con il compagno che, il 4 novembre 2024, ha avuto un coronamento con la cerimonia di nozze, che ha avuto luogo a Watamu, nei pressi di Malindi.

L’unione dei due è stata celebrata in riva al mare, su un tappeto bianco e i due sposi hanno deciso di non indossare le scarpe. Al momento del loro primo bacio ufficiale da marito e moglie, una pioggia di coriandoli e fili colorati è piovuta sulla coppia, esaltando la gioia di amici e parenti, intenti a dimostrare il loro affetto alle neo coppia con un fragoroso applauso.

Brigitta Cazzato ha deciso di sposare il suo Yan Goby con un abito a sirena, con corpino rigido e gonna più morbida, in un tessuto trasparente. La sposa ha indossato anche un velo lungo con bordo sempre pizzo. L’imprenditore, invece, ha scelto, per l’occasione, un completo bianco con scollo coreano. I due sono sembrati raggianti e innamoratissimi, mentre festeggiavano il loro amore, davanti alle persone a loro più care. Non si trattava, però, delle loro prime nozze.

Brigitta Cazzato, il terzo matrimonio

Brigitta Cazzato, figlia maggiore di Loredana Lecciso, ha detto sì, ancora una volta, a Yan Goby. I due, però, sono già marito e moglie dal 2023, quando hanno celebrato un rito civile in Puglia e una cerimonia privata in Kenya. Un amore così grande, però, andava festeggiato in grande stile e, così, la coppia ha deciso di sposarsi nuovamente con una festa più grande, il 4 novembre 2024.

Loredana Lecciso ha documentato il dolce momento con un video condiviso sul suo account Instagram ufficiale, in cui ha dimostrato tutto il suo affetto e la sua felicità per la neo coppia. Accanto alla madre e alla sorella, anche Jasmine Carrisi che avrebbe ricoperto l’importante ruolo di damigella d’onore.