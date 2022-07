Bradley Cooper come George Clooney: chi è Huma Abedin, il suo nuovo amore

Fonte: Ufficio Stampa Bradley Cooper irriconoscibile, prime foto dal set di “Maestro”

Lo scapolo più ambito di Hollywood è (di nuovo) fuori mercato. Parliamo di Bradley Cooper, tornato single dopo la fine della storia con Irina Shayk, che finora – al di là di qualche presunto flirt – non aveva trovato una nuova compagna. Almeno fino a questo momento.

Fonti vicine all’attore avrebbero spifferato al magazine americano People che qualcosa bolle in pentola e che si tratterebbe di qualcosa di serio. La fortunata ad aver attirato le attenzioni del sex symbol sarebbe Huma Abedin, 45 anni ed ex braccio destro di Hillary Clinton con un notevole fiuto per la moda. Tanto che a fare da cupido sarebbe stata addirittura Anna Wintour, la terribile – almeno stando al celeberrimo Il Diavolo veste Prada – direttrice di Vogue America.

Una donna impegnata, che somiglia incredibilmente ad Amal Alamuddin, moglie di George Clooney e che con l’avvocata condividerebbe anche il carattere forte e battagliero.

Chi è Huma Abedin, la nuova fidanzata di Bradley Cooper

Nel mondo dello showbusiness Huma Abedin potrebbe essere un nome poco noto, specie da noi in Italia, ma negli Stati Uniti è una donna famosa per la sua carriera e abilità politica, specie dietro le quinte.

Nata in Michigan da genitori indiano-pakistani ma cresciuta in Arabia Saudita, Abedin è entrata alla Casa Bianca grazie a uno stage nel 1996, dopo essersi laureata in giornalismo alla George Washington University. È così che conosce Hillary Clinton, con la quale diventa inseparabile, prima standole affianco nel ruolo di first lady, poi in quello di senatrice, Segretario di Stato e candidata presidenziale.

Per molti è balzata agli onori della cronaca a causa dello scandalo sessuale che aveva coinvolto l’ex marito, il deputato democratico e candidato sindaco di New York Anthony Weiner, beccato a ripetizione a mandare foto esplicite delle sue parti intime a donne diverse, in un caso pure minorenni. Un brutto colpo, superato grazie all’amicizia con Hillary e le altre donne della sua ristretta cerchia di fiducia, e sublimato in un memoir dal titolo Both/And: A Life in Many Worlds, in cui racconta non solo di quell’episodio, ma anche delle molestie subite da un senatore durante uno dei suoi primi anni alla Casa Bianca.

A convincerla a mettere nero su bianco la sua vita e le sue esperienze è stata proprio Anna Wintour, che l’ha fortemente voluta poi all’ultimo Met Gala.

Bradley Cooper e Huma Abedin, com’è nata la loro storia

E proprio la temibile direttrice di Vogue US avrebbe fatto da cupido tra Huma Abedin e Bradley Cooper, presentandoli durante la serata di Gala dello scorso 2 maggio al Metropolitan Museum, per l’evento di moda più importante dell’anno. I due hanno partecipato separatamente, ma da allora non avrebbero smesso di frequentarsi.

Al momento nessuno dei due ha confermato l’indiscrezione, ma sono in molti a non avere dubbi: l’attore e il braccio destro di Clinton starebbero insieme. Per Cooper si tratterebbe della prima vera relazione dopo la fine della storia d’amore con Irina Shayk, con la quale ha avuto la figlia Lea De Seine, 5 anni. Anche Huma ha un figlio, Jordan, 10 anni, nato proprio dallo sfortunato matrimonio con Anthony Weiner.