Irina Shayk, il sostegno a Bradley Cooper fa sognare il ritorno di fiamma

Irina Shayk ed Emily Ratajkowski, bikini scultoreo e selvaggio al Savage X Fenty Show

La stima, il rispetto e il sostegno non finiscono con l’amore: questa è la lezione da imparare dalla fine del rapporto tra Bradley Cooper ed Irina Shayk. La supermodella russa è la prima sostenitrice del lavoro del suo ex e la sua presenza alla première newyorkese di Nightmare Alley di Guillermo del Toro, in cui Cooper ha un ruolo da protagonista, non è passata inosservata; l’attore statunitense, dal canto suo, ha speso per la madre della sua bambina parole colme di riconoscenza.

Bradley Cooper apprezza Irina per il suo sostegno

Non ha potuto evitare di esprimere la sua gratitudine Bradley Cooper per la presenza di Irina Shayk sul red carpet dell’anteprima nella grande mela del suo ultimo film da protagonista. L’attore non ha nascosto la sua emozione ai microfoni di Etonline commentando l’apparizione tra gli invitati della sua splendida ex, che ha rubato l’attenzione dei fotografi sul red carpet con un look formale ma sexy ed ultra femminile.

“È stato speciale”, ha detto l’attore e regista ai media Usa confermando l’impressione generale dei rapporti con la Shayk da cui è separato ufficialmente dall’estate del 2019. Tra Bradley e Irina, del resto, dopo la tensione dei primi tempi legata anche alle voci sulle ragioni della loro rottura, c’è sempre stata cordialità, lo dimostrano le numerose apparizioni pubbliche dei due insieme alla piccola Lea de Seine, la bimba di quattro anni nata nel 2017.

Irina Shayk: la sua privacy prima di tutto

Solo belle parole, quindi, per Irina Shayk che in questi ultimi anni ha dimostrato una grande forza nel difendere la sua privacy e quella della sua famiglia con l’obiettivo di assicurare alla sua bambina un’infanzia serena, lontana dal gossip. La top model non ha mai rilasciato dichiarazioni per spiegare i veri motivi della sua rottura con la star hollywoodiana ribadendo che la sua sfera privata non è oggetto di discussioni da parte della stampa.

La riservatezza di Bradley Cooper e di Irina non ha comunque evitato il fiorire di ipotesi sulla loro separazione. Tra le più insistenti, le voci di un avvicinamento sentimentale dell’attore con Lady Gaga, all’epoca protagonista del successo A Star Is Born da lui diretto che, però, non hanno mai avuto conferma.