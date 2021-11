Bradley Cooper e Irina Shayk: è ancora amore (forse)

Irina Shayk ed Emily Ratajkowski, bikini scultoreo e selvaggio al Savage X Fenty Show

Una passeggiata a braccetto senza figlia al seguito e dei sorrisi complici: sono questi gli ingredienti che sono bastati per far parlare di un possibile ritorno di fiamma tra l’attore Bradley Cooper e la top model Irina Shayk, fotografati mentre passeggiavano per le strade di New York.

Nello scatto del Daily Mail si vede chiaramente che il braccio di Irina era sotto quello di Bradley e che chiacchieravano amabilmente, mentre lui sorrideva spensierato, avvolto da un cappotto blu, in jeans e t-shirt. Ma il dettaglio che più di tutti ha fatto gridare al ritorno di fiamma tra i due, è il fatto che insieme a loro non ci fosse la figlia di 4 anni Lea De Seine. Chissà se davvero una nuova coppia è (ri)nata.

Due anni fa la separazione tra Bradley Cooper e Irina Shayk

Se è vero che la rottura tra l’attore e la bellissima top model ha appassionato tantissimi fan della coppia, è altrettanto vero che le ragioni che hanno portato i due a lasciarsi non sono mai state rivelate. All’epoca si era vociferato di un presunto tradimento di Cooper con Lady Gaga che però non è mai stato dimostrato, mentre fonti più vicine a Irina parlavano di tradimento, anzi di tradimenti, ma non con la Lady Germanotta. Quello che si sa è che dopo due anni dalla rottura (avvenuta dopo quattro anni di relazione) nessuno dei due ha trovato un partner stabile.

I rapporti tra loro sono stati sempre sereni: per il bene della piccola Lea, i due hanno messo da parte il rancore e trovato un nuovo equilibrio. Bradley Cooper si sarebbe anche trasferito a New York da Los Angeles proprio per stare accanto alla figlia, mentre Irina Shayk avrebbe deciso di rinunciare ai lavori più impegnativi che prevedono lunghi soggiorni all’estero.

Lady Gaga: le lacrime per Bradley Cooper

Risale proprio a poche sere fa l’ospitata di Lady Gaga a Che Tempo Che Fa. Durante il programma la cantante e attrice non è riuscita a trattenere le le lacrime quando ha rivisto alcune tra le immagini che hanno caratterizzato la sua carriera, dalle sue hit più famose ballate in tutto il mondo fino alla vittoria dell’Oscar nel 2019 per la sua Shallow. E quando sul maxischermo è comparso il video dell’esibizione con Bradley Cooper sul palco degli Oscar, la popstar si è commossa. “Devo dire davvero grazie a Bradley Cooper. È davvero un regista bravissimo, è stata una persona fantastica, per me un bravissimo attore, mi ha dato un’enorme opportunità con A star is born“, ha detto Lady Gaga.