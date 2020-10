Brad Pitt di nuovo single e Jennifer Aniston torna nella sua vita

editato in: da

Brad Pitt e Jennifer Aniston, show scottante sullo schermo

Brad Pitt è di nuovo single e Jennifer Aniston torna nella sua vita. La love story fra il divo di Hollywood e Nicole Poturalski è durata meno di due mesi. Secondo quanto riporta Page Six la top model 27enne sarebbe tornata dall’ex marito che non aveva mai smesso di aspettarla, lasciando solo Brad. “Hanno rotto già da un po’ – ha raccontato una fonte -. Tra loro non era una storia seria come si credeva”. L’insider ha spiegato che i due avrebbero iniziato a frequentarsi ad agosto e avrebbero trascorso qualche giorno nel Sud della Francia, nello splendido castello di Miraval di proprietà del divo.

Da subito la storia era apparsa molto particolare. Nicole infatti aveva iniziato a uscire con Pitt nonostante fosse ancora sposata con Roland Mary. Il primo incontro fra l’attore e la modella era avvenuto proprio a Borchard, il ristorante alla moda di proprietà dell’imprenditore. “Nicole e Roland hanno un “matrimonio aperto” – aveva rivelato una fonte -. Lui ha preso con filosofia la sbandata della giovane moglie per il divo”. In effetti la bella Nicole sembra sia già tornata fra le braccia del marito. Nei giorni scorsi i due sono stati avvistati a Berlino più innamorati che mai.

Brad Pitt invece sarebbe tornato a frequentare l’ex moglie Jennifer Aniston, con cui oggi è in ottimi rapporti, in cerca di un po’ di serenità. I prossimi mesi infatti saranno piuttosto difficili per il divo che dovrà tornare in tribunale per fronteggiare Angelina Jolie. Al centro degli scontri fra gli ex coniugi ci sono, ancora una volta, i figli. I divi sembravano aver trovato un accordo sulla custodia di Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, e i gemelli Knox e Vivienne, ma la situazione sarebbe precipitata di nuovo.

A inasprire i rapporti sarebbe stata la scelta di Brad di portare Nicole nel castello francese teatro delle nozze con Angelina. La Jolie non avrebbe gradito il gesto dell’ex, arrivato in concomitanza con l’anniversario di matrimonio e si sarebbe opposto alla volontà di Pitt di ottenere una custodia condivisa dei sei figli. Solo nei prossimi mesi, probabilmente, scopriremo cosa accadrà, di certo il divo potrà contare sempre sul sostegno di Jennifer.