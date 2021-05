Brad Pitt punta su Andra Day. Delusione per Jennifer Aniston

editato in: da

Chi è Andra Day, la donna che ha stregato Brad Pitt

Pare che Brad Pitt abbia una nuova fiamma che risponde al nome di Andra Day, con la quale si dice abbia flirtato durante la notte degli Oscar. Niente ritorno di fiamma con Jennifer Aniston.

Dunque, all’indomani della vittoria in tribunale su Angelina Jolie per la custodia congiunta dei figli, Brad Pitt sembra abbia trovato chi può riempire nuovamente il suo cuore. Stando a quanto riportato dal Mirror, la star è stata fulminata da Andra Day, 21 anni più giovane di lui.

Classe 1984, Andra avrebbe fatto girare la testa a Brad al punto che stando a una fonte vicina all’attore sarebbe stata nel suo mirino da un po’. Poi galeotta fu la serata degli Oscar dove i due sono stati visti flirtare nel backstage. Per altro la Day ha vinto quest’anno il Golden Globe come migliore attrice per il ruolo di Billie Holiday nel film The United States VS Billie Holiday e ha ricevuto la sua prima candidatura al Premio Oscar nella sezione migliore attrice protagonista.

Stando sempre all’insider Brad e Andra sembra si siano scambiati i numeri di cellulare: “Potrebbe trattarsi solo di lavoro, ma stando ad alcuni amici di Brad Pitt formerebbero una coppia formidabile”.

Il presunto incontro tra Andra Day e Brad Pitt sarebbe avvenuto poche settimane prima della vittoria legale dell’attore sull’ex moglie, Angelina Jolie che non si aspettava che il tribunale deliberasse per la custodia congiunta dei figli e che permettesse loro di testimoniare in aula.

Il flirt, se effettivamente c’è stato, però sarà un duro colpo più per Jennifer Aniston, la prima ex moglie di Pitt che recentemente è stata protagonista della reunion di Friends. Proprio ricordando i tempi della serie, l’attrice ha confessato che il momento più bello che ricorda di quegli anni è stata la comparsa che fece il suo ex marito.

La Aniston e Pitt nell’ultimo anno e mezzo hanno avuto diverse occasioni per rivedersi personalmente o virtualmente e tutte le volte sono apparsi molto affiatati, tanto da sperare in un ritorno di fiamma che però le nuove indiscrezioni sembrano decisamente smentire. Per altro, a Brad sono state attribuite altre love story recentemente come quella con Nicole Poturalski lo scorso anno.

Non ci resta che attendere per vedere gli eventuali sviluppi con Andra Day e intanto Brad potrà godersi la compagnia dell’amico George Clooney in Francia, sempre se l’affare del maniero con vigna annessa sia andato in porto.