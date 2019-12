Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme alla festa di Natale

editato in: da

Jennifer Aniston e Brad Pitt insieme alla festa di Natale. L’ultima notizia che arriva da Hollywood riaccende le speranze dei fan che sognano di vedere i due attori di nuovo insieme. Quattordici anni dopo l’addio infatti sembra che i due ex si siano riavvicinati. Era il 2005 quando Brad e Jennifer annunciarono la fine del loro matrimonio. Nello stesso anno lui aveva conosciuto Angelina Jolie sul set di Mr. & Mrs. Smith, film che decretò l’inizio dei Brangelina.

Da allora molte cose sono cambiate. Oggi Brad Pitt è papà di sei figli e nel 2016 la sua relazione con Angelina è arrivata al capolinea. Anche Jennifer è tornata single, dopo il matrimonio con Justin Theroux e il divorzio nel 2018. I due avrebbero iniziato a riavvicinarsi, secondo fonti vicine, qualche anno fa. Non a caso la Aniston ha voluto anche l’ex marito al party per i suoi cinquant’anni e lui ha accettato di buon grado di partecipare all’evento.

Ma c’è di più. A riprova del ritrovato feeling, Jennifer avrebbe invitato Brad alla festa di Natale organizzata per scambiarsi i regali e fare gli auguri agli amici. Un party nella sua villa con pochissimi intimi, da Kate Hudson a Tom Hanks, passando per Reese Witherspoon e Gwyneth Paltrow. E c’è già chi sogna un ritorno di fiamma per gli ex coniugi, dopo tanto dolore e una lontananza lunghissima.

Per ora non ci sono certezze e sia Brad che Jennifer non hanno mai commentato. Di certo entrambi sono single. La Aniston dopo il divorzio da Theroux non ha più trovato qualcuno che le facesse battere il cuore, mentre Pitt ha ammesso di recente di essere solo e di non aver avuto relazioni negli ultimi anni.

I tabloid americani hanno parlato in passato di una relazione con la professoressa Neri Oxman e in seguito con Sat Hari Khalsa, designer di gioielli, ma il 55enne ha smentito. “Non so quante donne abbiano detto che ho frequentato negli ultimi due o tre anni – ha detto -, ma nessuna di queste storie è vera”.