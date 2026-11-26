Ci sono voluti anni per risolvere uno dei capitoli più controversi della separazione di Brad Pitt e Angelina Jolie, la battaglia legale per Château Miraval

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Getty Images Angelina Jolie e Brad Pitt

C’è voluto un decennio dalla fine della loro storia d’amore perché Brad Pitt e Angelina Jolie riuscissero a trovare un accordo su uno dei capitoli più controversi della loro separazione. Le due star di Hollywood hanno posto fine alla battaglia legale per Château Miraval, la tenuta vinicola nel Sud della Francia acquistata quando erano ancora una coppia e scelta come cornice delle loro nozze.

A confermare la notizia sono stati i rappresentanti dei due attori attraverso un comunicato congiunto. Una tregua arrivata dopo anni di accuse reciproche e documenti giudiziari.

Brad Pitt e Angelina Jolie, l’accordo dopo anni di battaglie legali

Sembrava destinata a protrarsi ancora a lungo la disputa tra Brad Pitt e Angelina Jolie per Château Miraval. A sorpresa invece gli ex coniugi hanno deciso di ritirare le rispettive azioni legali e raggiungere un accordo extragiudiziale. “Abbiamo raggiunto un accordo fuori dal tribunale nel migliore interesse della nostra famiglia e non rilasceremo ulteriori commenti”, si legge nella dichiarazione diffusa dai loro rappresentanti e riportata da Associated Press.

Una presa di posizione che arriva a quasi due anni dall’accordo di divorzio, raggiunto nel dicembre 2024, e a dieci dalla separazione. All’epoca, la fine della storia dei Brangelina aveva colto di sorpresa i fan di tutto il mondo. Nessuno avrebbe immaginato che le conseguenze di quella rottura si sarebbero trascinate così a lungo.

Château Miraval, perché Brad Pitt e Angelina Jolie si sono fatti causa

Per comprendere le ragioni della disputa bisogna tornare al 2008, quando Brad Pitt e Angelina Jolie acquisirono una partecipazione di controllo in Château Miraval, una proprietà immersa nella campagna della Provenza, circondata da vigneti.

La tenuta aveva un valore particolare per la coppia: proprio qui, nell’agosto del 2014, i due avevano coronato il loro sogno d’amore, sposandosi con una cerimonia privata alla presenza dei sei figli. Ma con la separazione quello che era stato uno dei luoghi simbolo della loro relazione si è trasformato nell’oggetto di un aspro contenzioso.

Nel 2021 Angelina Jolie ha venduto la propria partecipazione nell’azienda vinicola a Tenute del Mondo, società riconducibile al gruppo Stoli dell’imprenditore russo Yuri Shefler. Una decisione contestata da Pitt, che nel febbraio del 2022 ha citato in giudizio l’ex moglie, sostenendo che tra loro esistesse un accordo che impediva a entrambi di cedere le rispettive quote senza il consenso dell’altro.

Una ricostruzione respinta da Jolie e dai suoi legali: secondo l’attrice le trattative per vendere la sua partecipazione direttamente all’ex marito erano naufragate a causa della richiesta di sottoscrivere un accordo di riservatezza.

Brad Pitt e Angelina Jolie, chi ha vinto la battaglia legale

A dispetto delle numerose indiscrezioni circolate negli ultimi anni, non è possibile stabilire chi abbia avuto la meglio nella disputa per Château Miraval. I termini economici dell’accordo sono rimasti riservati e la vicenda si è conclusa senza una sentenza definitiva che attribuisca la vittoria a uno dei due contendenti.

Per Angelina Jolie, la fine del contenzioso significa potersi lasciare alle spalle un ulteriore capitolo della separazione dall’ex marito. Per Brad Pitt, invece, la questione relativa all’azienda vinicola non è ancora del tutto risolta.

Come riportato dalla stampa internazionale, l’attore prosegue infatti la battaglia giudiziaria contro Yuri Shefler e Tenute del Mondo. Tra le sue richieste figura la possibilità di acquisire le quote che un tempo appartenevano all’ex moglie, alle medesime condizioni economiche dell’acquirente, oltre a un risarcimento dei danni.