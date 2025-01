Fonte: IPA Fedez

Si sta parlando molto di Bianca Santoro e Fedez in questi giorni. Del resto le notizie di gossip in merito al rapper non mancano mai. Con l’avvicinarsi di Sanremo 2025, poi, l’attenzione nei suoi confronti è notevolmente aumentata. Si vocifera di un interesse tra i due ma ecco chi è lei e cos’ha detto a La Volta Buona.

Chi è Bianca Santoro

Il suo nome completo è Bianca Luna Santoro ed è una nota giornalista (figlia del ben noto Michele Santoro) con svariate esperienze professionali alle spalle. Nel corso degli anni si è distinta come fashion editor, trovando poi sempre più spazio in televisione.

Nel 2022 ha preso parte alla trasmissione Camper, ad esempio, in onda su Rai. Un programma che l’ha vista protagonista poi anche l’anno seguente. Molto seguita sui social, vanta quasi 30mila follower. Ama condividere frammenti della sua vita privata e professionale ma il profilo è privato, dunque tiene al controllo su chi osserva ciò che pubblica.

Sappiamo di lei che è laureata presso l’Università La Sapienza di Roma. Nel 2012 ha conseguito il titolo in Scienze Politiche, al quale si aggiunge la specialistica in Affari e Relazioni Internazionali. In seguito ha poi ottenuto un master in Media Communication alla Regent’s University London.

Ha iniziato a lavorare come giornalista nel 2012 presso la redazione della Rai. Svariati i ruoli ricoperti, come project coordinator e business development manager, trovando poi spazio anche in altre redazioni, come quella del Messaggero.

Per quanto riguarda la sua famiglia, sappiamo che dall’età di 10 anni ha vissuto a Roma con la madre. Col tempo, però, ha scelto di lasciarsi alle spalle l’Italia, trasferendosi a Londra. Nel 2018 si è sposata in Costa Azzurra ma quell’unione è ormai terminata. Oggi infatti è divorziata.

Bianca Santoro e Fedez

A scatenare le voci su un possibile interesse sentimentale tra Bianca Santoro e Fedez sono state le foto di Capodanno. Di colpo sul web è stata avanzata l’ipotesi che qualcosa stesse per nascere. Un’indiscrezione giunta da più fonti, mai commentata pubblicamente dai due fino alla domanda di Caterina Balivo a La Volta Buona.

Entrambi da poco divorziati e di certo liberissimi di frequentare chiunque desiderino. Ma chi c’era a festeggiare la fine del 2024? I due non erano affatto soli a St. Barth. Al loro fianco anche l’imprenditore Tommaso Chiabra con la moglie Frida Aasen, così come Leonardo Maria Del Vecchio.

Incuriosita dalle tante voci, la conduttrice le ha chiesto di fatto se ci fosse del tenero. Santorno si è molto imbarazzata e ha poi spiegato d’averlo sempre apprezzato, anche prima di conoscerlo: “Entrambi divorziati da poco ma siamo solo amici. Lui è molto simpatico e smart e l’ho sempre sostenuto”. Arrossendo, poi, ha interrotto il mini interrogatorio. Il suo atteggiamento, però, ha sollevato più di qualche dubbio.