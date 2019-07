Bianca Atzei, trasloco (misterioso) e il bellissimo gesto

editato in: da

Bianca Atzei è impegnata in una vera impresa, come lei stessa ha documentato su Instagram: sta preparando decine di scatoloni con il contenuto dei suoi armadi, per un trasloco. E per l’occasione ha deciso di compiere un gesto di beneficenza.

Cambiamenti in vista, per la cantante. Sui social si è mostrata intenta in quello che, in un primo momento, poteva sembrare un cambio di stagione. In realtà, stando alle sue parole, si tratta di un trasloco. Nelle foto la vediamo seduta sul letto della sua camera, circondata da scatoloni e da vestiti sparsi ovunque.

In effetti, ciò che colpisce l’attenzione è l’enorme quantità di abiti che si intravedono negli scatti della Atzei. A quanto pare, negli anni ha accumulato tantissimi vestiti, dei quali però oggi non sa cosa fare. Per questo ha chiesto aiuto ai suoi fan:

“Ore 20.30. Nel bel mezzo del trasloco… Aiutooo! Chi viene ad aiutarmi? Sto preparando degli scatoloni con dei vestiti che non metto più. Vorrei regalarli ad una associazione. Mi sapete consigliare? Vi mando un bacio nel delirio del mio trasloco“ – ha scritto l’artista sarda su Instagram.

Il suo intento è quello di fare spazio nel suo armadio, donando in beneficenza ai più bisognosi alcuni dei vestiti che non indosserà più. In poche ore, i fan si sono scatenati e le hanno dato molti contatti di organizzazioni che si occupano di aiutare donne in difficoltà.

La generosità di Bianca Atzei ha sicuramente colpito, ma non è passato inosservato il motivo primario per cui la cantante ha deciso di liberarsi di alcuni suoi abiti: il trasloco. Presto lascerà la sua casa di Milano, ma dove andrà ad abitare?

Il pensiero va subito ad una possibile convivenza con Stefano Corti, l’uomo che l’ha fatta nuovamente innamorare e al quale ha dedicato splendide parole, nelle settimane passate. I fan, sempre alla ricerca di qualche indizio per confermare questa supposizione, hanno trovato un botta e risposta che sorprende.

L’inviato de Le Iene ha infatti commentato il post di Bianca, facendo notare come difficilmente gli addetti ai traslochi si mettano a fare foto come quelle pubblicate dalla sua fidanzata. La risposta della Atzei ha sorpreso: “Pensa che quando torni li porterai uno per uno in casa” – ha scritto, riferendosi ai tantissimi scatoloni in attesa di arrivare alla loro nuova destinazione.

Non è chiaro a quale casa facesse riferimento la cantante, quel che è certo è che Stefano Corti avrà il suo bel daffare quando tornerà dalle sue vacanze sul lago Maggiore. Intanto, Bianca e sua madre, affiancate dalla cagnolina Mela, continuano ad inscatolare vestiti…