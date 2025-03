Fonte: IPA Bianca Atzei

Diletta Leotta porta avanti il suo podcast di successo, Mamma Dilettante, che l’ha vista accogliere numerosi ospiti eccellenti. Come dimenticare la chiacchierata con la premier Giorgia Meloni. A tutt’altro mondo appartengono invece gli ultimi due ospiti: Bianca Atzei e Stefano Corti. La coppia, molto seguita sui social, ha parlato di vari temi, come ad esempio l’inizio della loro storia.

Bianca Atzei e Stefano Corti, la storia d’amore

Quella composta da Bianca Atzei e Stefano Corti è una coppia molto apprezzata sui social. A cementificare ulteriormente il loro amore è stato il piccolo Noah, figlio venuto al mondo a gennaio 2024.

Oggi i due hanno trovato un equilibrio ma gli inizi della relazione sono stati burrascosi. Insieme da più di 5 anni, si sono conosciuti durante un concerto di Anna Tatangelo a Milano. Galeotta la cantante di Sora, che cantava mentre Stefano Corti “ci provava spudoratamente con me”.

Le ha preso la mano e l’ha portata via dal concerto. Le ha scritto fino alle 4-5 del mattino. Centinaia di messaggi. “Pensavo fosse uno scherzo”.

Esiste però un’altra versione dei fatti, quella raccontata da lui: “Lei è andata su internet e ha scoperto che ero fidanzato con una mia collega. In realtà non sapeva che ci eravamo lasciati da qualche mese. Due sere dopo quel concerto, è rimasta a dormire da me”.

La chat con un’altra ragazza

La fase di corteggiamento di Stefano Corti ha lasciato un po’ a desiderare. Bianca Atzei ha infatti spiegato come il compagno non sia stato affatto romantico. Come se non bastasse, nella prima parte della loro frequentazione ha anche scoperto una chat con un’altra ragazza.

Una storia raccontata poi dal diretto interessato, che ha esordito con un “ho fatto proprio delle figure di m***a”. Era impegnato in una videochiamata con Bianca ma, al tempo stesso, stava sentendo anche un’altra ragazza. I due non erano ancora fidanzati, dunque non si può parlare di tradimento. Non avrà però di certo fatto piacere alla Atzei scoprire d’avere concorrenza.

L’altra, in questione, era anche andata a Verona a trovare Corti. Una situazione complessa, anche troppo per il giornalista: “Ho fatto lo screenshot della videochiamata e gliel’ho mandato su Whatsapp. Mentre facevo lo screen, però, quella ragazza mi ha scritto e lei ha visto il messaggio”. Una scena da rom-com, in pratica.

Il primo figlio di Stefano Corti

Di Bianca Atzei sappiamo che è stata fidanzata con Max Biaggi dal 2015 al 2017. Non abbiamo poi grandi informazioni sulla sua vita privata, al di là di alcune indiscrezioni. La storia con Stefano Corti è di certo quella più importante della sua vita, considerando anche la nascita di Noah Alexander, giunto dopo aver subito un aborto spontaneo.

Non si tratta però del primo figlio del giornalista. È infatti divenuto padre molto giovane, a 21 anni. Oggi quel bambino ha 17 anni e la storia della scoperta della sua esistenza non è affatto canonica, diciamo.

Ha saputo di lui dopo la sua nascita. Il ragazzo abita a Marsiglia, è stato concepito in Tunisia ed è nato a Viterbo: “Ho saputo che era nato per caso, tramite una lettera”. Una notizia che ha sconvolto il giornalista, volato immediatamente a Marsiglia per capire se fosse realmente suo figlio: “L’ho preso in braccio e mi sono detto ‘che bello’”.

Non è stato però molto presente nella sua vita durante i primi anni. Al tempo la distanza e il lavoro da animatore nei villaggi turistici rappresentavano un ostacolo enorme. Guadagnava poi circa 500mila lire al mese.

Il tempo ha però aggiustato le cose: “Non lo abbiamo cercato ma è giusto assumersi le proprie responsabilità. Adesso ci vediamo molto più spesso. Ci sono sempre”.