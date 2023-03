Bianca Atzei sulla cicatrice del parto: “Il segno più bello”. La foto su Instagram

Fonte: IPA Bianca Atzei, la cicatrice del parto su Instagram

Mostrarsi è una scelta personale, talvolta difficile da compiere, soprattutto perché i social possono trasformarsi spesso nel peggior incubo. Bianca Atzei ha voluto mostrare la sua cicatrice dopo il parto cesareo: “Il segno più bello”, così l’ha descritto, riferendosi alla nascita di Noa Alexander, che tanto ha atteso. Dopo il dolore dell’aborto, è arrivato un arcobaleno nella sua vita: con Stefano Corti, è più felice che mai.

Bianca Atzei mostra la cicatrice del parto: la foto su Instagram

Siamo umani, e viviamo di cicatrici, visibili o meno. Per Bianca Atzei, quella del parto è la più bella, la più importante, con un profondo significato. Perché la nascita di Noa Alexander è arrivata dopo tanto cercare e troppo dolore. Nato il 18 gennaio, la cantante, compagna di Stefano Corti, ha voluto condividere la foto su Instagram in intimo.

A corredo dello scatto, la seguente didascalia: “Hai lasciato sul mio corpo il segno più bello della mia vita”. Allo specchio, ha mostrato anche il suo corpo post-partum, con la cicatrice del cesareo ben visibile. Non poteva mancare il commento di Corti, certamente ironico e simpatico: “Se non ti copri chiedo il mantenimento”. La felicità è racchiusa così in quei centimetri di pelle.

“Dopo un cesareo la tua pancia non va via subito e rimane una cicatrice sul corpo e molte donne non si accettano e guardarsi allo specchio fa male”, ha scritto poi nelle stories di Instagram. “Ma da quel taglio hai potuto dare luce a una nuova vita e solo una donna può capire un’altra donna che diventa mamma”.

Le critiche degli utenti su Instagram

Naturalmente, come sempre in questi casi, non sono mancati i commenti negativi: sui social, del resto, le critiche vengono spesso mosse per un nonnulla. “Pare che ha partorito solo lei”, ha scritto un utente. O ancora: “Tutto per fare vedere che è in forma”. Ma lo scatto della Atzei va ben al di là della sua forma fisica. Perché racchiude il senso di anni di lotte per diventare mamma.

Bianca Atzei, il racconto della vita da mamma di Noa Alexander

La cantante non ha mai nascosto la sua grande gioia per la gravidanza. Dall’annuncio fino alla nascita di Noa Alexander, ha informato i suoi follower di ogni evento legato alla dolce attesa, come quando è stata ricoverata in ospedale per polmonite al nono mese di gravidanza. In quell’occasione è stato Stefano Corti a condividere la notizia, rassicurando ovviamente sulle condizioni della mamma e del bambino.

“Quando lui sarà finalmente qui con noi, lo accoglieremo nello stesso modo in cui abbiamo iniziato a cercarlo tre anni fa: con amore”, aveva detto in occasione del monologo a Le Iene, quando ancora era in attesa di Noa. Ansie, paure, come per tutti i genitori: dubbi e domande normali, a cui si risponde solo dopo l’arrivo del bambino. E la nuova esistenza da mamma della Atzei sta scorrendo felicemente: prova ne è anche il suo profilo sul social, così ricco di foto emozionanti, vicino agli uomini della sua vita, Noa e Stefano.