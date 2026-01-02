Bianca Atzei “cancella” Stefano Corti dal suo 2025, lui non reagisce bene

Nel bilancio di fine anno Bianca Atzei ha raccontato affetti, cambiamenti e un’assenza che non passa inosservata, quella dell'ex compagno Stefano Corti

“2025 da ricordare”. Bianca Atzei ha affidato a queste tre parole il bilancio emotivo di un anno che, più che una sequenza di successi o traguardi, sembra essere stato un percorso di consapevolezza. Soprattutto dopo la fine di una storia d’amore importante, quella con Stefano Corti. I due si sono detti addio dopo aver attraversato una profonda crisi.

Bianca Atzei “cancella” l’ex Stefano Corti dall’album del 2025

Nel carosello di immagini condiviso su Instagram Bianca Atzei ha rimarcato sorrisi, abbracci, momenti privati e affetti scelti. Amici, famiglia, e soprattutto lui: Noa Alexander, il figlio che tra pochi giorni compirà tre anni e che resta il centro stabile di una vita che, negli ultimi mesi, ha cambiato assetto.

Scorrendo le foto c’è però un’assenza che non passa inosservata. Quella di Stefano Corti, inviato de Le Iene e compagno della cantante per sette anni, con cui la relazione si è conclusa di recente. Un’assenza che lo stesso Corti ha deciso di sottolineare, evidenziando un certo dispiacere per la scelta della sua ex compagna.

“Manco io nelle foto”, ha scritto Corti. Una frase asciutta, senza alcuna emoji, che ha immediatamente acceso il dibattito. “Vuole cancellarti”, ha replicato un follower. “Probabilmente non vuole ricordarti”, ha commentato qualcun altro. E ancora: “Chissà che hai combinato”. C’è chi ha poi puntato il dito: “Sei stato tu la causa della separazione”.

Alcune indiscrezioni della scorsa estate sussurravano del coinvolgimento di una terza persona ma, stando almeno alle parole di Bianca Atzei, pare che la rottura con Stefano Corti sia avvenuta a causa di un equilibrio mutato nel tempo.

Il rapporto oggi tra Bianca Atzei e Stefano Corti

Il 2025 non è stato un anno semplice per Bianca Atzei. La fine di una relazione lunga e significativa, soprattutto quando c’è un figlio di mezzo, comporta un inevitabile riassetto emotivo.

L’artista lo aveva raccontato apertamente ospite di Verissimo, spiegando che la separazione non è arrivata per mancanza di sentimento, ma per un equilibrio che col tempo si è spezzato. “È stata una storia bellissima”, aveva detto. “Quando due persone non riescono più a incontrarsi, è giusto fermarsi e parlarsi. L’amore cambia forma, ma resta il bene”.

Parole che restituiscono la complessità delle relazioni adulte, lontane dalle semplificazioni e dai finali netti. Eppure, nel racconto visivo del suo anno, Bianca ha scelto di soffermarsi solo su ciò che oggi rappresenta per lei serenità e stabilità. Nessuna replica diretta al commento dell’ex, ma una scelta silenziosa che racconta la volontà di guardare avanti.

Il rapporto con Stefano Corti prosegue – a quanto pare – nel segno del rispetto reciproco e della condivisione genitoriale. “Ci vogliamo molto bene. Siamo persone mature e il nostro obiettivo comune è il benessere di nostro figlio”, aveva chiarito sempre Bianca qualche tempo fa.

Il suo carosello è ovviamente una narrazione selettiva. È il racconto di un anno che ha imposto scelte difficili e che oggi viene ricordato per ciò che è rimasto: l’amore che non scompare, ma cambia direzione. Con buona pace di Stefano Corti.

