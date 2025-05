Benedetta Porcaroli ha indossato gli shorts così, e ora lo vogliamo fare anche noi

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Benedetta Porcaroli, 10 look iconici che l’hanno già resa una diva

Dimenticate tutto quello che pensavate sugli shorts di pelle. Benedetta Porcaroli li ha appena indossati a Berlino e ha riscritto le regole. Un mix studiato di sensualità e praticità, che grida “Prada” da ogni cucitura. E a noi non resta che una cosa da fare: copiarla.

Il look di Benedetta Porcaroli: shorts in pelle, occhiali da rave e borsa-muccata

Mercoledì 28 maggio 2025, nel cuore pulsante di Berlino, tra neon pulsanti e musica elettronica, è andato in scena l’evento Sound of Prada firmato Luxottica. In mezzo a modelle, stylist e creativi, è spuntata lei: Benedetta Porcaroli. Il look? Memorabile. Un’ode al contrasto e alla stratificazione, con una giacca a vento tecnica nei toni kaki e grigio antracite (sì, con zip dorate da capogiro), abbinata a una semplice t-shirt beige e, soprattutto, a un paio di hot pants in pelle rosso fuoco.

Gli shorts, a vita alta e taglio strutturato, giocano sulla brillantezza del materiale e sulla forza del colore: un rosso carico, audace, vibrante. Sotto la giacca oversize, le gambe restano completamente nude, in un gioco di equilibri tra coprente e scoperto, utilitarian e sexy. Ai piedi, un colpo da maestra: décolleté a punta Prada nere (con calzini grigi sopra la caviglia, mica per caso), che smontano il bon ton e lo riassemblano in chiave Berlin-cool.

Fonte: IPA

Gli accessori che fanno la differenza (e urlano Prada da lontano)

Impossibile non notare gli occhiali da sole neri Symbole di Prada by Luxottica: montatura spessa, squadrata, ultra-rigida. Un cenno deciso alla cultura rave e una scelta perfetta per un evento come The Sound of Prada. Non sono solo occhiali, sono uno statement: “Non mi serve guardarti per vedere più lontano di te”.

Ma è la borsa a rompere davvero gli schemi: Benedetta ha scelto la nuova Prada Galleria East West in cavallino maculato a stampa mucca, bianco e marrone. Prezzo? 4.600 euro. Valore estetico? Inestimabile. L’accessorio è dissonante, peloso, morbido, ruvido. Un contrasto netto con la pelle lucida degli shorts e con la funzionalità sportiva della giacca. Ed è proprio questo disallineamento a creare armonia: è il lusso che flirta con l’ordinario, e lo fa con il sorriso sulle labbra.

Fonte: IPA

Come copiare il look di Benedetta Porcaroli (senza volare a Berlino)

La buona notizia? Questo look è (quasi) replicabile. Gli occhiali Symbole di Prada sono disponibili a 390 €, perfetti per dare al tuo outfit un’allure decisa e contemporanea. La Galleria East West in cavallino è decisamente più impegnativa (4.600 €), ma puoi optare per una bag muccata in eco-pelliccia o tessuto tecnico a un prezzo più accessibile. L’importante è che mantenga quella texture inaspettata e d’impatto.

Gli shorts rossi in pelle sono il vero fulcro: cerca un modello a vita alta, ben strutturato, magari con una leggera lucentezza. Abbinali a una t-shirt neutra (bianco burro, beige, avorio) e a una giacca oversize con inserti sportivi o coulisse: va bene anche un vecchio parka ripescato e abbinato con irriverenza. Ai piedi? Décolleté a punta nera con calzino visibile: se sei audace, osa con calze colorate, se preferisci restare sobria, vai sul grigio melange come lei.

E soprattutto: gioca. Decontestualizza. Scegli elementi che normalmente non starebbero bene insieme e falli dialogare. È questo, in fondo, il vero spirito del look di Benedetta Porcaroli: un mash-up riuscito tra utilità e bellezza, tra comfort e sensualità, tra citazione e libertà.