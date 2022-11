Belen testimonial di un brand low cost: l’ira dei follower

Fonte: IPA Belen Rodriguez nel 2018

Tutto ciò che fa, dice o indossa Belen Rodriguez ormai ha una risonanza mediatica, in Italia, pari ai reali inglesi, nel Regno Unito. Più di lei forse solo Chiara Ferragni, che però ha costruito proprio sul consenso social tutta una carriera.

Belen invece vorrebbe essere lasciata in pace, lei, il suo compagno, i suoi figli, ma non è possibile. Figurarsi se sceglie di fare da testimonial a un noto brand low cost: apriti cielo!

Non solo e non tanto perché “cheap”, quanto perché appena finito nel mirino della cronaca per lo sfruttamento dei lavoratori e l’inquinamento ambientale, a causa della scarsa qualità delle materie prime.

Belen, ancora ignara del polverone che avrebbe creato, ha postato sul suo profilo social le immagini della campagna e i follower si sono immediatamente scatenati.

Alcuni dei commenti:

Ma davvero Shein? La sua scarsa qualità produttiva ha un’influenza diretta sull’inquinamento ambientale: vengono impiegate microplastiche e sostanze chimiche che non sono esattamente eco-friendly, sprigionando CO2 come se non ci fosse un domani! Certe sponsorizzazioni non andrebbero fatte…

Non ci posso credere che sponsorizzi un marchio come shein do c’è sfruttamento al massimo livello delle persone e inquinamento a nn finire!!!

Scusami Belen volevi tuo figlio fiero di te andando a lavorare alle iene.. e fai le sponsorizzazioni con SHEIN che sfrutta DONNE e bambini? È uscita un’inchiesta pochi giorni fa… alla faccia. Per non parlare dell’inquinamento che causa. Come se ti mancassero i soldi. BAH

Qualcuno corre anche in sua difesa e giudica ipocriti i commenti contro il brand:

Ma davvero ci deve esserci polemica su tutto? Shein No, shein sfrutta , ma a pure milioni di aziende italiane sfruttano e nonostante ciò noi continuiamo a spendere i nostri soldi. Andiamo pure in pizzeria,al bar , al supermercato e potrei continuare all’infinito, e pure lì persone vengono sfruttate, lavorando tante ore con uno stipendio minimo, non all’altezza di ciò che fanno. E quello voi come lo chiamate?

Fino al giudizio tranchat che metto tutti a tacere

Polemica o non polemica, è senza rivali pure coi vestiti cinesi