Belen e De Martino a Capri con il nuovo mega yacht

L’ultimo acquisto di Stefano De Martino e Belen Rodriguez è un mega yacht che porta il nome del loro primogenito: Santiago.

La coppia è stata avvistata a Capri dove, fra un tuffo nel mare e una cena al ristorante, ha svelato di aver comprato una barca. Sia Stefano che Belen hanno mostrato lo yacht nelle Stories di Instagram, lasciando a bocca aperta i follower. A sorprendere non è solo l’idea di dare all’imbarcazione il nome del piccolo di casa Rodriguez, ma anche il lusso che traspare dai video, in cui la showgirl prende il sole e l’ex ballerino si diverte con gli amici.

Un’estate all’insegna dell’amore per Belen e Stefano, che sono tornati insieme dopo una lunga lontananza. Un ritorno di fiamma che nessuno si aspettava dopo il doloroso addio nel 2015 e la storia della modella argentina con Andrea Iannone. A lasciare la showgirl era stato proprio l’ex concorrente di Amici e lei non aveva mai nascosto la sofferenza provata.

Oggi la sofferenza e le lacrime appartengono al passato: Stefano è riuscito a riconquistare la sua Belen e i due sono più innamorati che mai. Dopo un viaggio con tutta la famiglia in Marocco e le vacanze a Ibiza e Formentera, la coppia è tornata in Italia. Fra qualche settimana la Rodriguez e De Martino saranno insieme sul palco per condurre prima La Notte della Taranta poi il Festival di Castrocaro.

Nel frattempo hanno deciso di concedersi qualche giorno di relax a Capri salendo a bordo del nuovo yacht. Dai video pubblicati su Instagram traspare la grande serenità che si respira in casa Rodriguez-De Martino. Belen si rilassa sotto il sole, mentre Stefano pulisce il ponte dello yacht con l’acqua. Poi la coppia si concede un pranzo a base di pesce e di nuovo un giro in barca, fra le acque blu di Capri.