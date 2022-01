Belen e le critiche su Instagram: la sua risposta è una lezione di eleganza

Belen, che cerca l’amore vero ma sceglie fidanzati (sempre) uguali

Esporsi sui social è un’arma a doppio taglio: lo sa bene Belen Rodriguez, che da tempo deve fare i conti con i suoi numerosi ammiratori e gli altrettanti hater, che non perdono occasione di sollevare polemiche di fronte a ogni suo post.

I commenti negativi non si riescono a contare: tra i tanti complimenti, sia per la bellezza della showgirl che per la sua simpatia, si leggono cattiverie di qualunque genere, critiche e frasi condite da meschinità. Ma ogni tanto la bella argentina decide di rispondere a questi commenti, dando una lezione di eleganza a ognuno di noi.

Belen, la risposta che zittisce l’hater

In questi giorni Belen si trova in Uruguay insieme alla sua migliore amica Patrizia Griffini per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento. Un’occasione per ritagliarsi dei momenti per pensare solo a sé stessa in questo momento così delicato, dopo i mesi difficili che hanno portato alla chiusura della relazione con Antonino Spinalbese.

Tra un tuffo al mare e una foto in spiaggia, la Rodriguez ha pubblicato su Instagram una serie di scatti davvero sensuali a letto mentre legge un libro. Se da un lato la showgirl ha ricevuto tantissimi complimenti (e non solo da uomini), dall’altro gli hater si sono scatenati, polemizzando sulle istantanee ritenute troppo osé e insultandola (in alcuni casi) anche pesantemente.

Di solito Belen cerca di non dare troppo credito a questo tipo di commenti, ignorandoli completamente. Eppure ce n’è stato uno che ha suscitato una sua reazione, che è una vera e propria lezione di eleganza.

Un utente infatti ha ben pensato di scriverle: “Ma quando ti scenderanno il c**o e le t***e cosa farai nella tua vita?”. La risposta della showgirl è da applausi, come hanno dimostrato poi i numerosi commenti di supporto dei fan: “Possiedo un discreto cervello, grazie per il pensiero”. Un inno all’eleganza, in un momento storico in cui chiunque vuole avere la meglio.

Belen, le critiche inutili

Non è da tutti mantenere il sangue freddo e non alimentare la catena dell’odio che spesso si autoalimenta sui social: Belen però ha le spalle larghe, e dopo tanti anni non si lascia certo intimorire dalle uscite infelici di alcuni utenti arrivati – per caso o meno – sul suo profilo.

Del resto non è certo la prima volta che la Rodriguez si trova a fronteggiare i classici “leoni da tastiera”, ossia coloro che, nascosti dietro lo schermo di un pc o di uno smartphone, si sentono in diritto di dire ciò che vogliono: che si tratti di una posa ritenuta troppo provocante, che siano acquisti troppo costosi o atteggiamenti giudicati inopportuni.

La showgirl sa bene che la sua fama non può che attirare i commenti negativi, che la sua bellezza è miele per gli hater, ma c’è un limite a tutto: le offese non sono tollerabili, in nessun caso. E se in alcune circostanze, come si suol dire, il silenzio è oro, in altre una risposta è ancora più preziosa, perché può essere una lezione da cui tutti possiamo apprendere.