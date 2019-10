Belen e Damante, storia segreta un anno fa: l’indiscrezione

editato in: da

Belen Rodriguez sembra sempre più affiatata al fianco di Stefano De Martino, con il quale da qualche mese ormai ha ritrovato l’intesa perduta. Ma nelle ultime ore si è diffusa una notizia clamorosa che riguarda la sua vita amorosa precedente al ritorno di fiamma con il bel ballerino napoletano.

A lanciare la bomba è stato il settimanale Chi, nella rubrica Chicche di gossip. Poche frasi che hanno letteralmente spiazzato tutti sui social. Secondo il magazine di Alfonso Signorini, infatti, lo scorso anno Belen avrebbe avuto una relazione clandestina con Andrea Damante, l’ex tronista di Uomini e Donne reduce da una lunga storia d’amore con Giulia De Lellis. “Un pettegolezzo rimasto segreto per molti mesi”, lo definisce il settimanale, rivelando che all’epoca entrambi erano sentimentalmente impegnati.

La showgirl argentina era fidanzata con Andrea Iannone, sebbene la relazione sia durata solo pochi mesi ancora, mentre Damante avrebbe affrontato di lì a poco la grossa crisi con Giulia De Lellis che ha poi portato alla loro rottura. Proprio in quel periodo, qualcuno aveva notato come tra Belen e l’ex tronista ci fosse stato un improvviso avvicinamento – sono anche stati avvistati insieme in più di un’occasione. Ma nessuno aveva sospettato che tra loro ci fosse più di un’amicizia. In effetti, Andrea aveva iniziato a frequentare Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia Rodriguez, e ciò avrebbe potuto giustificare un nascente rapporto amichevole tra lui e Belen.

E poi, poco dopo, le acque si sono calmate: la Rodriguez è tornata con il suo ex storico, Stefano De Martino. Dal suo canto, Andrea Damante si è trovato a dover affrontare le polemiche in merito ai presunti tradimenti di cui la sua ex sarebbe stata vittima. Tradimenti che lei stessa ha testimoniato nel suo libro Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza, la cui uscita ha suscitato grande scalpore. L’eventuale flirt clandestino tra Belen e Andrea sarebbe potuto passare sotto silenzio, se non fosse stata per l’indiscrezione lanciata da Chi.

Adesso, in molti si chiedono se la relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone non sia nata come ripicca al doppio tradimento dei loro partner. Una teoria che di certo sembra stonare davanti alle immagini di un amore romantico come quello che la coppia ci ripropone su Instagram, ma il magazine di Signorini ha lanciato quest’indiscrezione che, siamo sicuri, susciterà la reazione dei diretti interessati.