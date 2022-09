Belen, la foto da bambina su Instagram: è identica a suo figlio

Fonte: IPA Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

Momento nostalgia, anche per Belen Rodriguez: come tanti altri vip ha deciso di condividere un rarissimo scatto di lei da bambina, e subito i suoi followers hanno notato la grande somiglianza con il figlio Santiago. La conduttrice, che nel 2021 è diventata mamma anche di Luna Marí, durante l’estate ha condiviso sui social principalmente foto e video dei suoi bambini.

Belen da bambina: la somiglianza con Santiago

Belen Rodriguez ha ritrovato la serenità al fianco di Stefano De Martino, e dopo una lunga estate, durante la quale la coppia è uscita allo scoperto, è pronta a tornale a lavoro. Ma, in questi mesi estivi, il fulcro delle sue giornate sono stati i suoi bambini: Santiago, 9 anni, e Luna Marí, 1 anno, protagonisti di tutte le sue stories e i video sui social.

Ma per la prima volta la conduttrice ha scelto di scavare nell’album dei ricordi e di pubblicare una foto di lei bambina nelle storie di Instagram, con la didascalia “Belencita”, un vezzeggiativo per indicare la piccola Belen.

Uno scatto nel quale avrà 8-9 anni, quando i sogni dell’Italia e della tv erano ancora lontani, ma sempre sorridente, come qualcun altro: suo figlio Santiago. Infatti, in molti hanno notato la strepitosa somiglianza, proprio nel sorriso contagioso che accomuna mamma e figlio.

C’è chi sostiene, ovviamente, che il bimbo assomigli di più a papà Stefano, chi dice che sia un bel mix di entrambi, ma certo è che quella solarità di mamma Belen è davvero ereditaria, così come i suoi colori, ben diversi da quelli della piccola Luna Marí.

Fonte: Instagram

Belen, la denuncia contro il cyberbullismo

La Rodriguez, come ogni genitore, è molto attenta a tutto ciò che fanno i suoi bambini, specie Santiago che ha quasi 10 anni e va a scuola. Per questo la conduttrice ha voluto dire la sua, nei giorni scorsi, contro il cyberbullismo, un tema davvero caldo in questi anni per tutti gli adolescenti.

“Le critiche sui social? Se sono meschine, ti stai facendo del male a te stesso, sei chiuso in una stanza a criticare, con conseguenze terribili” ha scritto Belen, partendo dall’accanimento degli haters contro i personaggi famosi, sino ad arrivare alle ragazze e ragazzi vittime dei bulli. “Ci sono ragazzine che si sono tolte la vita per un messaggio. L’insulto è l’inizio della mia forza, se la uso bene”.

Un messaggio forte, da una parte di denuncia e dell’altra di incoraggiamento verso le vittime di questi meschini giochi: accogliete le critiche costruttive e ignorate le altre, o trasformatele in vostri punti di forza.

Sembra davvero un periodo di introspezione per Belen, che su Instagram sta condividendo molte riflessioni, anche personali, con i suoi followers: “Il fatto che a decidere del tuo stile di vita sei stato tu e nessun altro”. Una frase estrapolata da un libro, ma anche un motto per colei che, lottando contro gli stereotipi e gli ostacoli che i media le hanno posto davanti, è riuscita a costruire la propria carriera, ascoltando solo se stessa e diffidando da chi ha cercato di cambiarla.