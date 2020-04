Beatrice Valli incinta in ospedale: “Sto meglio, ma sono stanca”

editato in: da

Beatrice Valli e Marco Fantini, storia di un amore

Beatrice Valli svela su Instagram di essere pronta al parto. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha postato nelle Stories alcuni video dall’ospedale dove si è recata per fare alcune visite. “Piccolo controllo – ha scritto pubblicando una foto del pancione attaccato a un macchinario -. Oggi non sto per niente bene e ho preferito farmi visitare. Non manca tanto, ma ora torno a casa. Tornerò presto mi sa”.

L’influencer è in attesa del suo terzo figlio. Dopo Alessandro, nato dal legame con Nicolas Bovi e Bianca, avuta da Marco Fantini, la Valli è pronta a dare alla luce Azzurra. Marco e Beatrice formano una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Una love story nata negli studi di Maria De Filippi e continuata anche lontano dai riflettori. Oggi entrambi sono modelli e influencer, hanno avuto una figlia, Bianca, e sono in attesa della seconda.

La gravidanza non è stata affatto semplice per la Valli che ha dovuto affrontare diversi problemi di salute. Ora il momento del parto si avvicina e cresce anche l’agitazione. Nelle Stories, Beatrice ha confessato di non riuscire a dormire. “Sto meglio – ha detto ai fan -, ma sono davvero stanca. Pensavo di aver rotto il sacco e ho preferito farmi visitare. Sono tornata a casa dopo qualche ora di controllo, ma tornerò presto”.

La piccola Azzurra sta per arrivare e anche il papà non vede l’ora di stringerla fra le braccia. Marco ha svelato sui social che potrà assistere al parto. “Pensavamo fosse arrivata l’ora di vedere Azzurra, ma ci ha fatto uno scherzetto – ha raccontato ai follower -. Non potete capire l’ansia, ma una bella notizia me l’hanno data. Potrò entrare durante il parto, sono super felice. Adesso la Bea mi ha scritto, mi ha detto che la rilasciano perché non è ancora l’ora. Ma Azzurrina ha tanta voglia di uscire, quindi manca mi sa qualche giorno per vederla. Non vedo l’ora”.

Nel frattempo la coppia ha deciso di sospendere i preparativi per il matrimonio che si sarebbe dovuto svolgere quest’anno. “Non ci sentiamo di lavorare sul nostro matrimonio in un momento così complicato – ha confessato Beatrice Valli -. Avremo tutto il tempo appena sarà passato tutto”.