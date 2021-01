Barbara D’Urso non torna con Live, slitta la messa in onda

editato in: da

Cambio di palinsesto per Canale 5, che farà slittare la messa in onda di Live – Non è la D’Urso: la conduttrice avrebbe dovuto tornare dopo le vacanze natalizie con il suo show della domenica sera dal 10 gennaio, per poi dall’11 riprendere l’appuntamento quotidiano con Pomeriggio Cinque.

Dall’account Twitter ufficiale di Mediaset però è arrivata la notizia che Live – Non è la D’Urso non aprirà la serata di domenica come previsto per lasciare spazio a un appuntamento dedicato al Santo Padre, con un’intervista a Papa Francesco condotta dal giornalista Fabio Marchese Ragona.

Dopo l’intervista andrà in onda il film Chiamatemi Francesco, il Papa della gente e, subito dopo, un commento speciale curato dal Tg5, sulle parole del Pontefice condotto da Cesara Buonamici con in studio ospiti ed esperti.

Ovviamente non sono mancate le proteste dei tantissimi fan dei programmi di Barbara D’Urso, che avrebbero voluto rivedere la loro beniamina con la sua trasmissione più amata.

Certamente la concorrenza della domenica sta diventando sempre più spietata: la Rai infatti domenica sera punterà sulla fiction Che Dio ci aiuti e sul consueto appuntamento con Che tempo che fa, con Fabio Fazio che proprio durante la serata del 10 gennaio ospiterà Maria De Filippi. La nota presentatrice, oltre ad essere impegnata nella conduzione di Amici, tornerà anche con l’amatissimo programma C’è Posta per Te, giunto alla ventiquattresima edizione.

L’intervista al Papa, in esclusiva mondiale, si sostituirà quindi al programma della D’Urso, che andrà in onda dal 17 gennaio. La conduttrice aveva salutato il pubblico a fine dicembre, con una puntata toccante che aveva visto come ospite Gessica Notaro con la madre Gabriella.

“Ringrazio tutti i miei ospiti – aveva detto durante l’ultimo appuntamento del 2020 – e ringrazio voi che ogni domenica mi seguite e ci seguite fino all’una e mezza di notte, con tanto affetto. È merito vostro se si conclude un’altra stagione fortunata di Live – Non è la D’Urso, è merito vostro se ne inizia un’altra stagione, speriamo fortunata”.

Il salotto di Barbara D’Urso, come sempre, tornerà a parlare di argomenti disparati, tra attualità e gossip, toccando tutti i temi del momento per il suo affezionato pubblico televisivo. I telespettatori però non rimarranno delusi: nessun cambiamento per Domenica Live, che ripartirà con l’appuntamento settimanale il 10 gennaio, così come per Pomeriggio Cinque, che tornerà l’11 gennaio.