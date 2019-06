Barbara D’Urso, la dedica nostalgica su Instagram per il GF16

editato in: da

Barbara D’Urso mette anima e corpo in ogni programma che conduce. Il suo impegno professionale in Mediaset l’ha trasformata, nel corso dell’ultimo decennio, in un volto simbolo di Canale 5. Per questo ogni tanto si ha l’impressione che le si perdoni quasi tutto, anche gli scivoloni in cui di tanto in tanto incappa anche lei.

Quello del Grande Fratello 16 però non è stato affatto uno scivolone, ma una scommessa vinta contro le bassissime aspettative d’ascolto per un programma che in molti davano per spacciato. Dimostrando di avere tutti gli strumenti necessari a ribaltare le carte in tavola anche nelle situazioni meno favorevoli, la D’Urso è arrivata alla fine di quest’ultima edizione del Grande Fratello NIP collezionando ottimi ascolti e soprattutto facendo rinascere letteralmente un programma dalla ceneri dello scorso anno.

A dimostrazione del fatto che Barbara abbia davvero avuto modo di affezionarsi al progetto e soprattutto ai ragazzi che hanno portato nella casa le proprie storie personali e le proprie speranze, la D’Urso ha pubblicato un post su Instagram in cui saluta la vincitrice del Gf16 e ricorda l’emozione di una “finale pazzesca” come lei stessa la definisce.

A una settimana da quella diretta trionfale a Barbara è salita un po’ di nostalgia: il primo Lunedì senza Grande Fratello dev’essere un po’ vuoto per lei, soprattutto immaginando quanto tempo e quante energie Carmelita abbia riversato nella realizzazione del progetto e nella gestione delle piccole e grandi emergenze che sono capitate all’interno della casa, come l’entrata in scena del fidanzato di Francesca De André e la lite che è scaturita tra i due all’interno della casa.

Dopo il successo del Grande Fratello NIP Barbara potrà dedicarsi al meritatissimo relax e alla costruzione di un altro successo che si preannuncia stellare: il suo nuovo format Live – Non è La D’Urso ha riscosso un clamoroso favore di pubblico, tanto da convincere i piani alti di Mediaset a prolungarne la messa in onda aggiungendo due nuove puntate alla trionfale cavalcata del programma. Per l’ultima puntata, secondo le indiscrezioni che sono trapelate in questi giorni, è attesa Pamela Prati, che potrebbe finalmente mettere un punto alla vicenda del suo finto matrimonio con Mark Caltagirone.