Ballerini morti in Arabia Saudita: il dolore dei maestri di Amici

Dopo la morte di alcuni ballerini in Arabia Saudita, maestri e protagonisti di Amici raccontano il loro dolore su Instagram. Da Steve La Chance, ex insegnante della scuola di Maria De Filippi, a Giuliano Peparini, volto amatissimo del programma, in tanti hanno voluto ricordare i danzatori scomparsi in un tragico incidente.

Chi erano i ballerini morti in Arabia Saudita

Gli artisti si trovavano a Riyad, per partecipare a un evento legato all’inaugurazione del nuovo teatro della città. Fra le vittime Antonio Caggianelli, 33enne pugliese, ballerino e coreografo, famoso per aver partecipato a numerose trasmissioni televisive. A perdere la vita sono stati anche Giampiero Giarri e Nicolas Esposto, protagonisti di tanti successi teatrali fra cui il musical Aggiungi un posto a tavola.

L’incidente a Riyad

L’incidente si è verificato durante un’escursione nel deserto che i ballerini avevano organizzato in una pausa di lavoro, fra una prova e l’altra con il corpo di ballo. Secondo le prime informazioni il mezzo su cui viaggiavano i tre sarebbe finito in una scarpata. La scomparsa improvvisa degli artisti ha sconvolto il mondo della danza, coinvolgendo anche diversi volti – fra passato e presente – di Amici di Maria De Filippi. In tanti hanno ricordato gli artisti italiani, colpiti da una tragedia immane e improvvisa, arrivata durante un momento spensierato come una gita.

Il dolore di Giuliano Peparini

Fra i primi a raccontare il dolore per la tragedia Giuliano Peparini che in passato aveva lavorato con Giampiero Giarri per realizzare Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo insieme a Veronica Peparini. Il danzatore era conosciuto anche per essere stato nel corpo di ballo di Uno Mattina e Grande Fratello. Giuliano ha pubblicato sul suo profilo una foto nera con un cuore spezzato. L’autore di tante coreografie di Amici non ha commentato ulteriormente la notizia, probabilmente perché troppo provato.

Il ricordo di Steve La Chance

Steve La Chance, ex professore di Amici e storico volto della trasmissione, aveva collaborato con i tre ballerini scomparsi nell’incidente. Il coreografo ha espresso il suo dolore postando su Instagram una foto nera con la scritta: “RIP Antonio Caggianelli, Giampiero Giarri e Nicolas Esposto. Che tristezza!”.