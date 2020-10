Ballando, le lacrime di Vittoria Schisano e il tango di Rosalinda: i momenti cult della 4° puntata

editato in: da

Le lacrime di Vittoria Schisano, il tango di Rosalinda Celentano e il feeling fra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi: la quarta puntata di Ballando con le Stelle è stata un concentrato di grandi emozioni e momenti cult. Il programma di Milly Carlucci ancora una volta ha conquistato il pubblico e non ha deluso le aspettative, regalando una serata magica.

Ecco la nostra classifica dei momenti più belli del programma di Milly Carlucci.

LE LACRIME DI VITTORIA SCHISANO – Fra i protagonisti della quarta puntata di Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano che, ancora una volta, ha mostrato tutta la sua sensibilità. Dopo l’esibizione con Marco De Angelis, la modella è scoppiata a piangere, ricordando il suo passato difficile. Di fronte all’invito della giuria di parlare del suo presente, Vittoria si è lasciata andare alle lacrime. “Io parlo anche per tutte quelle persone che ancora stanno attraversando quel momento difficile – ha spiegato -. Cosa non devo dire? Che da piccolo mi chiamavano fr***. Sono dolori che non passano subito, io ancora vivo con difficoltà gli abbracci del mio maestro. Penso di non meritarli”. Parole che hanno commosso anche Milly Carlucci: “È bello che tu abbia tirato fuori queste emozioni”, ha detto.

IL TANGO DI ROSALINDA E TINNA – Dopo una settimana piuttosto impegnativa, segnata da un problema alla gamba, Rosalinda Celentano è tornata in pista svelando tutto il suo talento. La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori non smette di stupire e questa volta si è esibita in un sensuale tango con la Hoffmann. Il ballo ha entusiasmato la giuria. “Tacchi e gambe nude, per questo ci vuole coraggio. Il ballo mi è piaciuto”, ha detto Carolyn Smith, mentre Selvaggia Lucarelli ha aggiunto: “Nelle tue esibizione c’è poca cornice e molto ballo. Sono cose interessanti”.

LA POLEMICA DI COSTANTINO DELLA GHERARDESCA – Concorrente diverso da tutti gli altri, Costantino Delle Gherardesca da settimane propone esibizioni molto particolari che però continuano a scatenare polemiche. Nella quarta puntata di Ballando con le Stelle la giuria non ha apprezzato la sua performance con Sara Di Vaira considerata più vicina alle arti figurative che al ballo. Il giudizio dei giudici però non è piaciuto a Costantino. “Non è una balera, ma un programma per divertire il pubblico – ha detto -. Voi non riuscite a vedere oltre i costumi. Un minimo di apertura mentale!”. Il conduttore è finito allo spareggio con Antonio Maria Catalani e Tove Villför, ma Milly Carlucci ha scelto di non annunciare a fine serata chi sarà eliminato. La coppia che non continuerà l’avventura di Ballando infatti verrà svelata la prossima settimana.

SINISA MIHAJLOVIC BALLERINO PER UNA NOTTE – Nella quarta puntata di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha portato in pista Sinisa Mihajlovic e sua moglie Arianna Rapaccioni. L’esibizione è stata poi commentata dallo sportivo che ha detto ironicamente: “L’unica cosa che non dovevo fare in vita mia l’ho fatta. Sono contento perché sono stato sicuramente il peggiore di tutti. Ho visto Costantino della Gherardesca ed è sicuramente meglio […] Si trattava comunque di una cosa non scontata per me, perché uscivo dal mio habitat naturale, la cosa mi metteva un po’ di ansia”. Immediate le parole di Ivan Zazzaroni, grande amico di Sinisa: “Se un anno fa mi avessi detto che saresti venuto qui a ballare, non ci avrei creduto. Sembra quasi una sublimazione del percorso di Sinisa”.

LA BACHATA DI ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO – Fra le esibizioni più belle della serata quella di Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi. La loro bachata ha stregato la giuria, svelando ancora una volta la profonda intesa fra il ballerino e la conduttrice. Il risultato è stato un vero trionfo con un 10 ottenuto da tutti i giurati. “Siete due corpi insieme, quante persone fate sognare a casa”, ha detto Carolyn Smith, mentre Fabio Canino ha aggiunto: “Cinquanta sfumature di Todaro, ho visto questo film. La lancetta di Raimondo andava sempre più sul rosso, però con grande eleganza”. Guillermo Mariotto si è invece complimentato con Elisa Isoardi: “Mi piace molto questa coppia, durante la settimana la vedo sempre bisticciare, però qui c’è veramente trippa per gatti”.