Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi si emoziona per il messaggio di Raimondo Todaro

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

C’era grande curiosità sul futuro della coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, ma finalmente il secondo appuntamento di Ballando con le Stelle ha sciolto qualche dubbio. Milly Carlucci ha infatti ragguagliato i telespettatori su ciò che prevede il regolamento in un caso del genere, per poi mandare in onda un dolce videomessaggio del ballerino.

Facciamo un passo indietro: poche ore dopo la prima puntata di Ballando, durante la quale Elisa e Raimondo hanno conquistato il pubblico con un tango sensualissimo, l’insegnante di ballo della conduttrice ha avuto un malore ed è stato ricoverato d’urgenza per operarsi d’appendicite. Nonostante la sua tempra, la convalescenza prevede diversi giorni di riposo e Todaro non ha potuto far altro che seguire a distanza gli allenamenti della Isoardi.

La grandissima complicità nata tra i due nelle scorse settimane ha sicuramente agevolato il compito del ballerino, tuttavia è stato fondamentale l’aiuto dello staff della trasmissione di Rai1. In apertura della seconda puntata, Milly Carlucci ha fatto il punto della situazione e ha spiegato che Elisa Isoardi potrà rimanere in gara solo se il suo insegnante sarà presente – anche in videocollegamento – durante l’esibizione. È dunque probabile che la concorrente balli da sola, aspettando che Raimondo possa tornare in pista.

In settimana, si era anche parlato di una possibile sostituzione: al posto di Todaro, alcuni avevano ipotizzato il ritorno di Samuel Peron – che in origine avrebbe dovuto concorrere accanto a Rosalinda Celentano. Ma proprio nei giorni scorsi il ballerino ha annunciato di essere nuovamente positivo e, di conseguenza, impossibilitato a tornare in trasmissione.

In attesa di scoprire come si svolgerà la prova della Isoardi, la conduttrice ha mandato in onda un filmato di Raimondo, direttamente dal suo letto d’ospedale. “Sono orgoglioso del lavoro che stai facendo” – ha detto il ballerino alla sua compagna d’avventura, che durante le prove ha avuto qualche difficoltà – “Mi è dispiaciuto vederti in lacrime, ti conosco e so quanto sei fragile, quindi farò il possibile per esserti vicino sabato sera”.

A queste dolci parole, Elisa Isoardi si è lasciata andare alla commozione e non ha nascosto di avere gli occhi lucidi. Un’ulteriore prova, se mai ce ne fosse bisogno, del bellissimo legame che ha stretto con il suo maestro di ballo.