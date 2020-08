Ballando, Barbara Bouchet in pista a 77 anni: la reazione di Alessandro Borghese

editato in: da

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

Barbara Bouchet è pronta ad affrontare la sfida di Ballando con le Stelle e svela la reazione di Alessandro Borghese. L’attrice 77enne ha deciso di accettare l’invito di Milly Carlucci e sarà sulla pista da ballo dello show in coppia con Stefano Oradei.

Icona del cinema anni Ottanta e attrice di successo, Barbara non teme i giudizi della giuria di Ballando con le Stelle. “Assolutamente no – ha chiarito a Visto -. È vero che non sto davanti ad una giuria da quando avevo 15 anni, all’epoca era in occasione di un concorso di bellezza, ma non ho alcun timore. Sono convinta di quello che sto facendo e vi prometto, darò il meglio di me stessa. Vi dirò di più: non sono andata per partecipare ma per vincere. Ci siamo intesi?!”.

La Bouchet ha raccontato che suo figlio Alessandro Borghese era entusiasta. Lo chef più famoso della tv ha fatto gli auguri a sua madre e farà il tifo per lei insieme alla moglie Wilma Oliverio e alle figlie Arizona e Alexandra. “Ha subito esclamato: congratulazioni mamma! Vai e divertiti! – ha rivelato -. Alessandro è un uomo magnifico, non perché è mio figlio. Già lo vedo davanti al teleschermo mentre farà il tifo per me. Sono certa che anche i suoi tantissimi fan sui suoi social network daranno il loro contributo. Non vedo l’ora”.

Accanto a Barbara Bouchet ci sarà Stefano Oradei. Il ballerino, reduce dall’addio alla collega Veera Kinnunen (che è nel cast dello show) ha già trovato una grande sintonia con l’attrice. “Vi dico che andiamo già d’accordo e durante le prove mi sta insegnando tanto – ha rivelato la Bouchet -. Ha una grande pazienza ma è giustamente severo. Ballare è impegnativo, ma se si viene guidati dalla persona giusta diventa tutto più semplice”.

L’inizio di Ballando con le Stelle era previsto per il 12 settembre, ma non è ancora chiaro cosa accadrà. Milly Carlucci ha infatti annunciato che sia Samuel Peron che Daniele Scardina, entrambi volti del programma, sono risultati positivi al Coronavirus. “Per quanto ci riguarda siamo in strettissimo contatto con la struttura Rai che fa il monitoraggio in questa situazione – ha specificato su Instagram – e siamo nella mani di una struttura romana che si occupa di questo: rientriamo nel protocollo di sicurezza degli sport di contatto, come la pallacanestro e il calcio. Ci monitoriamo tramite tampone in maniera continuativa, dopo quello di ieri, in apertura di settimana faremo subito un nuovo tampone. Per confermare la negatività e allenarci in sicurezza. Ballando è il mio amore – ha concluso -, ma prima di tutto vengono la salute e la sicurezza. Vi ricordo di portare la mascherina”.