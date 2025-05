Aurora Ramazzotti, il commento su Michelle ed Eros: “Non sono presenti come vorrei”

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti torna a parlare della sua vita da mamma felice, delle prossime (imminenti) nozze, del sogno di lavorare in tv, ma anche del rapporto con i suoi genitori, Michelle ed Eros. Non è facile essere una figlia d’arte, soprattutto quando hai due genitori famosi e super impegnati: se n’è accorta anche Aurora che, nonostante abbia una vita piena e soddisfacente, sente un po’ la mancanza dei suoi genitori. E lo dice, senza peli sulla lingua.

Aurora Ramazzotti, il rapporto con i genitori e quell’assenza che pesa

Genitori assenti? Non proprio, ma non presenti come vorrebbe: a rivelarlo è Aurora Ramazzotti, giovane influencer figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ai microfoni del podcast di Giulia Salemi Non lo faccio per moda.

Avere due genitori vip non è mai facile, se poi si aggiunge che la mamma è super lanciata in tv e spazia da un programma all’altro (è stata anche una delle presentatrici della finale dell’Eurovision) e il papà è un cantante di fama internazionale, ecco che le cose si complicano ulteriormente.

Aurora evidentemente deve aver riscontrato questa difficoltà e, ospite del podcast di Giulia Salemi, non ha certo nascosto la questione, dimostrando ancora una volta di essere una ragazza schietta e sincera. In realtà l’influencer si è mostrata grata nei confronti dei propri genitori per tutto ciò che le hanno dato e per averle trasmesso l’amore per il mondo dello spettacolo, ma sente di non averli vicini quanto vorrebbe.

“Ho imparato prima dei miei coetanei che i genitori non erano invincibili, perfetti e supereroi. Questo aspetto è la cosa più difficile che devono affrontare i ventenni” esordisce Aurora che però non ha dubbi sul suo ruolo come figlia “Mi sento una figlia su cui il genitore può contare: ho potuto sperimentale ruolo di cura dei miei fratelli, stare vicini ai miei genitori nei momenti difficili. Non ho niente contro i miei genitori, ne parlo benissimo perché sono fantastici” spiega. “Io ho imparato molto da loro perché sono stata la loro prima esperienza nella vita. E ho capito che, quando una persona dà tutto il suo meglio, non è incriminabile. Ho assorbito la loro passione per il lavoro” prosegue la giovane.

Tuttavia Aurora non manca di sottolineare una certa assenza da parte di Michelle ed Eros e continua spiegando il suo punto di vista: “Eros e Michelle non sono dei nonni classici: lavorano tantissimo e hanno figli ancora piccoli. La condizione dei nonni-genitori un po’ mi pesa e, anche se mi affido tantissimo a loro, non sono presenti per me come vorrei. Non reputo questa situazione sbagliata, magari mi fa soffrire un po’, ma capisco che loro abbiano le loro vite. Mi sono organizzata, ho preso una tata perché io e il bambino ci dobbiamo abituare alla sua presenza. Questo consente di essere più tranquilli nel corso degli anni durante il periodo di crescita” conclude Aurora.

Aurora Ramazzotti, le nozze imminenti con Goffredo: “Mi sposo nel 2026”

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sente dunque il peso dell’assenza dei genitori nella propria vita, ma chi non la lascia mai è la sua dolce metà, Goffredo Cerza: i due sono inseparabili e progettano di sposarsi proprio il prossimo anno, motivo per cui Aurora confessa che non festeggerà i 30 anni per dare spazio all’organizzazione del matrimonio.

La proposta di nozze era arrivata in modo molto romantico proprio lo scorso dicembre e da allora i fan della coppia hanno atteso la fatidica data.

L’amore con Goffredo va a gonfie vele e, nel podcast di Giulia Salemi, Aurora racconta di come vivono il rapporto lei e il suo compagno: dopo 8 anni sono uniti ed innamorati, ma soprattutto complici. Tra loro c’è un’organizzazione impeccabile che gli permette di ritagliarsi anche dei momenti per la coppia, nonostante molte delle loro attenzioni siano naturalmente assorbite dal piccolo Cesare Augusto, nato due anni fa a coronamento del loro amore.

“C’è grande impegno da entrambe le parti, non c’è mai un dislivello e il lavoro di squadra è migliorato dopo la nascita del bambino” assicura Aurora.

Non c’è dunque ancora una data ufficiale per le nozze, anche se l’influencer afferma che saranno nel 2026 e, nel frattempo, progetta la sua futura vita professionale.

La giovane, infatti, non nasconde che il suo desiderio più grande sarebbe lavorare in tv, nonostante poco tempo fa avesse rivelato di aver provato disagio a rivedersi dopo che aveva partecipato ad un programma televisivo.

“Ho fatto la mia prima esperienza nel cinema, una parte molto piccola, ma è stata sufficiente per farmi percepire la magia di quel mondo” ha raccontato Aurora e, visto che sognare non costa nulla, l’influencer sogna in grande e immagina un futuro felice dal punto di vista professionale in cui avrà un programma televisivo tutto suo e, perché no, anche uno spettacolo teatrale.