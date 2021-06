Ariadna Romero al GF Vip: la scelta dell’ex di Pretelli

editato in: da

Venezia 77, Ariadna Romero sul red carpet toglie il fiato: il look da 10 e lode

Ariadna Romero fa chiarezza sul GF Vip e la sua possibile partecipazione al reality. L’attrice ed ex compagna di Pierpaolo Pretelli era stata indicata su Instagram come uno dei possibili concorrenti della prossima edizione del reality. Lo show tornerà su Canale Cinque, con molta probabilità a settembre, e i casting sono già iniziati. Tanti i nomi e i vip che avrebbero preso parte ai provino, fra loro era stata nominata anche Ariadna, pronta a varcare la porta rossa.

L’attrice ha voluto chiarire la situazione e su Instagram ha spiegato di aver già fatto una scelta riguardo il GF Vip. “La gente parla per dar fiato alla bocca! – ha scritto nelle Stories -. Non mi sono presentata nemmeno al casting. Mi spiace deludervi, ma non ci sarò al GF Vip quest’anno”.

Nell’ultima edizione del reality, Ariadna non era entrata nel cast, ma era stata una figura molto importante nello show. Nella Casa di Cinecittà infatti Pierpaolo Pretelli, suo ex compagno e padre di suo figlio, aveva parlato più volte di lei, affermando anche di provare dei sentimenti nei suoi confronti. La Romero aveva superato la porta rossa per parlare con l’ex velino di Striscia, rassicurandolo e chiarendo il rapporto fra di loro.

Poco dopo nel loft era arrivata Giulia Salemi, influencer e attuale fidanzata di Pretelli. I due dopo l’incontro al GF Vip non si sono più lasciati e continuano a progettare il futuro insieme. Nonostante le numerose indiscrezioni sulla sua vita sentimentale invece Ariadna sarebbe ancora single e concentrata sul suo ruolo di mamma.

Nonostante l’addio, Pretelli e la Romero sono rimasti uniti per amore del piccolo Leo, frutto del loro legame. Forse anche per restare accanto al bambino, che ha quasi quattro anni, l’attrice avrebbe deciso di non prendere parte al GF Vip. Nel frattempo i casting continuano e Alfonso Signorini sarebbe al lavoro per trovare nuovi inquilini vip dopo il successo dell’ultima edizione, segnata da Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello, Stefania Orlando e dalla vittoria di Tommaso Zorzi, divenuto una star della tv.