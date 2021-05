Ariadna Romero dimentica Pretelli con Ugo Brachetti: l’indiscrezione

editato in: da

Love is in the air, direbbe Paul Young. O almeno si spera. Se non altro, questo è quanto potrebbero suggerire le ultime foto comparse su Chi e che riguardano Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli, finalmente felice accanto a un altro uomo.

È il noto settimanale di Alfonso Signorini a solleticare la curiosità con questa indiscrezione, nella quale però si specifica anche che si tratta di un’amicizia molto speciale e non di una relazione amorosa. Nell’anteprima del servizio, nel quale compaiono anche alcune foto, si legge “Ariadna Romero e Ugo Brachetti, questione di sguardi. Le prime immagini dell’amicizia fra il petroliere, ex marito di Isabella Borromeo, e la modella, ex di Pierpaolo Pretelli”.

Sembrerebbe che i due si siano conosciuti grazie alla passione comune per i motori e, in particolare, per una Lamborghini. Per il momento, la scintilla non sarebbe ancora scoccata. Si parla di un’amicizia molto speciale che ha restituito il sorriso alla bella modella cubana, da anni completamente immersa nel ruolo di mamma del piccolo Leonardo, avuto proprio dalla precedente relazione con Pretelli.

Con Ugo Brachetti, quindi, non ci sarebbe niente oltre a un profondo sentimento di amicizia arricchito da un interesse comune – quello per le macchine sportive – che li porta a incontrarsi molto spesso e a essere mira dei paparazzi, come in questo caso.

Da tempo, il cuore di Ariadna Romero è libero di potersi innamorare di nuovo. Il grande amore provato per Pretelli appartiene al passato ormai da molto tempo, ma rimane un legame indissolubile stretto per il bene del bambino. In un’intervista a Diva e Donna, aveva dichiarato: “È stato un grande amore e c’è tanto rispetto tra di noi. Ci abbiamo già riprovato a maggio scorso, ma ho rispettato la sua scelta, la sua decisione, la consapevolezza di cosa si può dare o meno in un eventuale ritorno. Il nostro obiettivo, da genitori, è agire sempre e solo per il bene di Leo”.

La presenza di Ariadna è stata costante anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip, al quale Pretelli ha partecipato arrivando in finale e sfiorando la vittoria. La Romero ha preso parte alla puntata conclusiva con estrema discrezione, lasciando che suo figlio Leonardo e Pierpaolo si godessero il loro momento dopo i molti mesi trascorsi distanti.