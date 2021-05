Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli, la strana coppia: avvistati insieme

editato in: da

Cosa ci fanno Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli insieme, al tavolino di un bar? È la domanda che si sono posti in molti dopo che i due sono stati paparazzati, l’una in compagnia dell’altro. Neanche a dirlo, l’ombra del gossip è calata sui due giovani vip che, di fatto, non erano mai apparsi insieme finora.

La splendida Chechu, che presto diventerà di nuovo zia di Luna Marì (figlia di Belen e Antonino Spinalbese), non sta attraversando un periodo facile. Il suo Ignazio è partito in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi 2021 e ne sente la mancanza. Anzi, non mancano le forti gelosie per il compagno che è già stato protagonista di un gioco “piccante” con tanto di bacio a Francesca Lodo.

Dal canto suo Pierpaolo Pretelli sta vivendo un momento d’oro, soprattutto dal punto di vista sentimentale. L’esperienza al GF Vip non gli ha regalato soltanto la fama, ma anche l’amore della compagna Giulia Salemi. La loro è una relazione nata a favore di telecamere e non molti ci avrebbero scommesso su. Eppure continua e, anzi, i due sono sempre più affiatati e innamorati, al punto che Pretelli le ha anche presentato il figlio Leonardo.

Di certo non è detto che un caffè al bar abbia necessariamente significati reconditi e non è così stravagante l’ipotesi che Chechu e Pierpaolo siano buoni amici. Il fidanzato della Rodriguez conosce Pretelli da diverso tempo, perciò potremmo azzardare la teoria per cui i due si siano visti in totale amicizia e serenità, considerando anche quando Cecilia stia soffrendo per la lontananza di Moser.

La foto, poi, non rivela atteggiamenti equivoci. È plausibile che le due giovani star, amatissime dal pubblico e da stuoli di fan che continuano a seguirli sui social con tanto affetto, si siano incontrati per questioni di lavoro top secret, di cui magari ci faranno saper qualcosa in più nei prossimi giorni.

Quel che è certo è che la bella Chechu e Pierpaolo sono innamoratissimi dei rispettivi fidanzati. Lui si trovava a Milano proprio per festeggiare i due mesi di amore con Giulia Salemi, mentre lei ha già dato prova in diverse occasioni di quanto tenga al suo bel ciclista (col quale sogna i fiori d’arancio), senza nascondere quel pizzico di gelosia che qualsiasi donna prova nei confronti del proprio uomo.

Ben venga l’amicizia tra uomo e donna, cosa che in molti ritengono impossibile. Ci piace pensare che al contrario lo sia e che Chechu e Pierpaolo semplicemente si sostengano a vicenda. Senza per forza sfociare nel becero gossip.