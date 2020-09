Antonella Elia, radiosa con Pupo per il GF Vip. E Valeria Liberati la mette in guardia su Pietro

editato in: da

10 cose da sapere su Antonella Elia

Per Antonella Elia sembra essere tornato il buon umore, la showgirl è pronta ad indossare i panni dell’opinionista al Grande Fratello Vip, insieme al suo amico Pupo, capitanati dal conduttore Alfonso Signorini: sul profilo Instagram della frizzante Elia è spuntato una foto che la ritrae sorridente insieme al nuovo collega, con su scritto “Attenti a quei due”.

Si prospettano scintille tra i due opinionisti, che già nel promo si sono mostrati pungenti e irriverenti, pronti a dire la loro sui Vip che parteciperanno al reality. L’ufficializzazione del cast è arrivata dopo diversi rumours e molteplici smentite, così come la notizia della presenza di Antonella che ha sorpreso piacevolmente i i fan della showgirl.

Il nuovo lavoro di Antonella, dunque, arriva dopo un periodo piuttosto difficile per lei, che è uscita scottata da Temptation Island per colpa del suo compagno Pietro Delle Piane. Nonostante i due siano stati avvistati insieme in alcune occasioni, sembrerebbe che la magia del loro rapporto si sia in qualche modo danneggiata.

Non solo i suoi fan le hanno detto di cercare l’amore altrove, ma anche una cara amica ha cercato di metterla in guardia su Pietro: stiamo parlando di Valeria Liberati, concorrente di Tempation Island che ha legato molto con Manila Nazzaro e Antonella. Intervistata da Super Guida Tv, la Liberati ha dichiarato che secondo lei Antonella sia stata troppo buona e comprensiva con Pietro, che non si è dimostrato all’altezza dell’amore della compagna.

Spero che Pietro non faccia più sciocchezze perché Antonella è una donna che merita tanto amore. Se fossi stata al suo posto non avrei tollerato le offese. Pietro ha esagerato perché è andato sul personale e io non so se ci sarei passata sopra. Antonella è una persona dolcissima, sensibile e con una forza indescrivibile. Nei suoi occhi si leggeva il suo amore per Pietro. Al falò gliel’ha voluta far pagare un po’ anche se sapevo che sarebbe tornata sui suoi passi. Non voglio criticare nessuno, perché ognuno è libero di fare quello che vuole. L’importante è che sia felice.

Le parole dell’amica, dunque, sono un semplice avvertimento per Antonella, ma Valeria sa benissimo di non essere in grado di avanzare critiche. In fondo, anche la Liberati è tornata sui suoi passi con la sua relazione: dopo aver detto addio in maniera piuttosto brusca al compagno Ciavy, il cui vero nome è Andrea Maliokapis, la coppia è tornata insieme.