Annalisa ha iniziato il suo 2026 in Giappone e lì ha dato sfoggio di una tenuta da perfetta turista, nera da capo a piedi: tutti i dettagli della mise da "Esibizionista in trasferta"

Già da qualche tempo, Annalisa pare essere nel periodo più florido della sua carriera: ogni canzone in uscita diventa presto un successo, e questo è accaduto anche stavolta con Ma io sono fuoco.

La timida ragazza che da sotto alla sua frangetta rossa si approcciava al mondo della musica, dietro al banco di Amici di Maria De Filippi, è un lontano e caro ricordo oramai: la nuova identità della cantautrice savonese adesso è quella di una vera “Esibizionista”. Così si intitola la hit che sta attualmente scalando le classifiche, e che promette di far ballare tutti nel prossimo Tour, in primavera.

Nel frattempo l’artista si sta godendo una meritata pausa, e l’inizio dell’anno l’ha vista in totale relax in Giappone. Tra atmosfere zen e bagni bollenti (sul serio), non sono affatto mancati i momenti glamour.

Annalisa, la tenuta total black da perfetta turista in Giappone

“Esibizionisti in Giappone – Parte 2 (animaletti)”, si legge nella didascalia dell’ultimo post Instagram di Annalisa. La cantante ha celebrato il suo ingresso nel 2026 in Giappone e lo sta raccontando pian piano, ma con estremo orgoglio, ai suoi fan.

Eccola sorprendere tutti immortalata in una grande vasca di legno colma d’acqua e sapone, mentre si concede un lungo bagno caldo. Solo gambe e capo fuoriescono dalle bolle, ma è l’effetto vedo non vedo a trasparire irresistibile sensualità.

Nell’accurato recap vi sono anche qualche scorcio mozzafiato del quartiere Shibuya di Tokyo, foto ricordo delle tante degustazioni di sushi, combattimenti di sumo, shopping di prodotti tipici, concerti K-pop, tanta natura ed un notevole momento fashion.

Scorrendo verso destra la si può vedere, sorridente, fare amicizia con alcuni tenerissimi animali mentre indossa una tenuta total black da perfetta turista: a comporre il look una felpa oversize nera dal collo alto, un paio di leggings in ecopelle, un voluminoso bomber e degli alti anfibi tutti dello stesso colore, abbinati un paio di guanti grigi, con pollici spuntati, a contrasto.

Annalisa sarà in “Io Canto 2”, il nuovo album di Laura Pausini

Il mondo della musica è in gran fermento: a quanto emerso nelle ultime ore ci saranno anche Annalisa e Achille Lauro in Io canto 2, il nuovo album di Laura Pausini in uscita il prossimo 6 febbraio. La cantante ha finalmente svelato a chi attendeva impazientemente i nomi degli ultimi duetti compresi nel progetto, che aveva preferito tenere segreti fino ad ora: mentre il secondo sarà ospite nella sua nota 16 marzo, la prima duetterà con lei in Ma che freddo fa, successo del 1969 di Nada. L’ennesima cover, insomma, ma che malgrado le aspre critiche non vediamo davvero l’ora di ascoltare.

Durante la fatidica data l’artista emiliana salirà sul palco di San Siro, per la Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026. Successivamente, tra il 24 e il 28 febbraio, sarà a Sanremo per condurre il Festival accanto a Carlo Conti. Avremo speranza di vedere ospite all’Ariston anche Annalisa? Non ci resta che attendere (e sperare) per scoprirlo.