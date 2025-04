Fonte: Ansa Anna Losano

Anna Losano è giovanissima quanto talentuosa: è lei la Marta in Fuochi d’Artificio, la miniserie Rai in tre puntate che si è prefissa un obiettivo ambizioso quanto importante: raccontare la Resistenza con gli occhi dei bambini, un gruppo di ragazzini che si mette al servizio dei partigiani. Losano, nella miniserie, interpreta Marta: ecco chi è la giovane promessa che studia violino sin da bambina, grande appassionata della musica e della recitazione.

Chi è Anna Losano che interpreta Marta in Fuochi d’Artificio

Nella serie Fuochi d’Artificio interpreta Marta, una giovane ragazzina di 12 anni che è sensibile, energica, ma dal carattere impulsivo e profondamente innamorata delle montagne. Nella serie non ama essere trattata da “bambina”, ma ha una fervida immaginazione e, nonostante la grande forza, è piuttosto timida quando si parla d’amore. Ma chi è l’attrice che porta sui nostri schermi il personaggio di Marta?

Anna Losano è un’attrice emergente (e promettente): nata a Pinerolo nel 2009, sin da giovanissima ha iniziato ad appassionarsi alle materie artistiche, studiando violino con il metodo Suzuki al Musicalcentro Suzuki Talent Education di Rivoli. Oltre ad avere studiato violino, si è dedicata al solfeggio, cantando nel coro voci bianche di Musicanto a Torino dal 2020 al 2023.

Ha inoltre partecipato a numerosi corsi e convention, e ha studiato alla scuola di recitazione e dizione all’Accademia Mario Brusa di Torino. A livello scolastico, conosce l’inglese e il tedesco, ed è brava anche a cantare. Tra l’altro, ha anche delle skill sportive, tra cui pallavolo, acrobatica, scherma, nuoto, arrampicata, pattinaggio sul ghiaccio. Al cinema l’abbiamo vista in Come ti muovi, sbagli, e ora è protagonista di Fuochi d’Artificio per la regia di Susanna Nicchiarelli.

Una giovane promessa

La miniserie Fuochi d’Artificio va in onda il 15, 22 e 25 aprile in prima serata su Rai1: diretta da Susanna Nicchiarelli, è tratta dal libro di Andrea Bouchard. In un’intervista a Super Guida Tv, Anna Losano ha raccontato il suo personaggio: “Marta è una ragazza coraggiosa, tenace, con tanta voglia di fare e altruista. Tende ad agire d’impulso e questa è una caratteristica che abbiamo in comune perché non penso mai alle conseguenze delle mie azioni”. Ha aggiunto, inoltre, di essere stata fortunata ad avere la possibilità di interpretare un personaggio tanto forte, che le ha insegnato molto e l’ha fatta persino maturare.

“Sono riuscita a tirare fuori delle parti di me che non sapevo di avere, ho conosciuto tantissime persone e mi sento migliorata a livello recitativo. Ricordo che Carla Signoris, l’attrice che interpreta mia nonna, mi ripeteva sempre che l’unico modo per crescere è lo studio e che bisogna sempre portare rispetto alle persone senza sentirsi superiori”. Nella serie, proprio come nella realtà, Marta canta e suona. “La musica è sempre stata parte della mia vita. Ho iniziato a suonare il violino quando ero molto piccola. Quando mi chiedono come immagino Marta da grande rispondo che la vedo un’insegnante di musica”. La miniserie è stata pensata nell’ottica di offrire “un racconto popolare sulla Resistenza in grado di unire generazioni diverse, che parli ai ragazzi, ai genitori e ai nonni”.