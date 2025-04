Fuochi d’artificio, trama e cast della nuova fiction su Rai 1

Fonte: IPA Lorenzo Enrico, Luca Charles Brucini, Anna Losano e Carlotta Dosi

In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione quando, il 25 aprile 1945, le truppe alleate, con l’aiuto di partigiani e cittadini, liberarono l’Italia dalla guerra e dal fascismo, su Rai 1 arriva Fuochi d’artificio. Una storia avvincente, tra favola, avventura e storia, che osserva la Seconda guerra mondiale da un punto di vista inedito: quello di un gruppo di bambini che, per tornare a riabbracciare la mamma e a vivere in un mondo senza bombe, scelgono di mettersi al servizio dei partigiani.

La trama e il cast di Fuochi d’artificio

Fuochi d’artificio, tratta dall’omonimo romanzo per ragazzi di Andrea Bouchard, racconta di Marta, Davide, Sara e Marco. Quattro amici tra i 12 e i 13 anni che vivono sulle Alpi piemontesi. È il 1944 e, per porre fine alla devastazione della guerra e riabbracciare genitori e fratelli maggiori, i piccoli eroi decidono di agire. Scoprendo quasi per caso che, grazie proprio alla loro giovane età, sono esenti da sospetti e perquisizioni, i quattro amici assumono l’identità del fantomatico Sandokan. Il nome di un ribelle che mette in difficoltà i fascisti e i nazisti della valle, offrendo il proprio aiuto alla battaglia dei partigiani. Non sarà sempre facile, ma sarà anche grazie a loro se l’Italia raggiungerà la vittoria finale della Resistenza e la liberazione dall’occupazione nemica.

La regista Susanna Nicchiarelli ha raccontato di essersi ispirata a grandi cult del cinema italiano: “Anche nella tradizione televisiva italiana esistono esempi di prodotti popolari per adulti e ragazzi. Più di tutti il magistrale Pinocchio di Luigi Comencini, scritto insieme a Suso Cecchi d’Amico, nel quale fantasia e tradizione, coraggio e ironia si fondono in un prodotto che ha incantato generazioni di grandi e piccini”. Se l’ispirazione arriva dal passato, l’obiettivo è quello di offrire “un racconto popolare sulla Resistenza in grado di unire generazioni diverse, che parli ai ragazzi, ai genitori e ai nonni”.

Il cast è composto per lo più da giovanissimi talenti alla prima esperienza sul set. Anna Losano è Marta, la più piccola della famiglia, ma di certo non la meno coraggiosa. Lucas Charles Brucini interpreta il fratello David, leader della banda di piccoli eroi. Il suo migliore amico è Marco, interpretato da Lorenzo Enrico. A dare il volto alla combattente Sara è Carlotta Dosi, mentre il ruolo della nonna Olga spetta a Carlo Signoris. Presenti nel cast anche Alessandro Tedeschi (il padre di Stefano) e Bebo Storti (nonno di Marta). Nel corso delle puntate arriveranno anche gli attori Barbara Ronchi, Paolo Briguglia e Francesco Centorame.

Quando e dove vedere la fiction Rai

Fuochi d’artificio è scritta da Marianna Cappi e Susanna Nicchiarelli con la collaborazione di Andrea Bouchard e diretta da Susanna Nicchiarelli, al suo esordio alla regia di una serie televisiva. È una produzione Fandango-Matrioska in collaborazione con Rai Fiction. Si articola in tre serate, con due puntate in onda nella prima serata di martedì 15 e 22 aprile, mentre il terzo e ultimo episodio andranno in onda proprio nel giorno della Liberazione, venerdì 25 aprile. A partire da domenica 13 aprile, su RaiPlay sono disponibili in anteprima i primi due episodi da 50 minuti.