Angelina Jolie volta pagina dopo Brad e rivede l’ex marito Jonny Lee Miller

Angelina Jolie al supermercato con il figlio: senza trucco e in total black

C’è un ritorno di fiamma tra Angelina Jolie e l’ex marito Jonny Lee Miller? L’attrice non sta trascorrendo un periodo facile: dopo la decisione del giudice sulla custodia dei figli – ha optato per l’affidamento congiunto tra lei e Brad – ha promesso di dare battaglia a Pitt. E nel frattempo è stata avvistata nei pressi del condominio dove abita l’ex marito britannico, a Brooklyn.

La Jolie, che indossava un lungo trench marrone e sfoggiava una borsa di Louis Vuitton, aveva anche una bottiglia di vino in mano: era da sola, non c’erano le sue guardie del corpo, per quello che è stato evidentemente un incontro privato e intimo, lontano da occhi indiscreti. E che ha già scatenato le cronache rosa di tutto il mondo: dopo Jennifer Lopez e Ben Affleck, anche Angelina sta rivivendo un amore del passato?

L’attrice è andata dall’ex marito venerdì sera ed è rimasta con lui fino alle 22.30, quando è uscita dall’abitazione: i paparazzi erano appostati e hanno ripreso le foto e gli orari. Sabato mattina, invece, hanno intravisto Jonny Lee Miller, mentre stava facendo jogging sotto la pioggia.

Angelina si trovava a New York per festeggiare il suo compleanno: una vacanza tutta per sé, insieme ai suoi figli. Probabilmente, ne ha approfittato per rivedere il suo ex marito. Il divorzio da Jonny è sempre stato un rimpianto per l’attrice. Ne sono passati di anni da quando i due stavano insieme: sposati nel marzo del 1996, il loro matrimonio durò fino al settembre del 1997, quando si separarono.

Le loro nozze furono davvero brevi, in particolare per gli impegni lavorativi, che li portavano di frequente a essere distanti. Il divorzio fu ufficializzato nel 1999. C’è da dire che Angelina e Jonny sono rimasti amici: nessuna diatriba o lotta, come invece sta avvenendo con Brad Pitt, soprattutto per l’affidamento dei figli che hanno avuto e adottato insieme.

Nel corso di un’intervista al magazine B, la Jolie aveva detto che “Il divorzio da Miller è stata la cosa più stupida che io abbia mai fatto nella mia vita”. Forse, il loro incontro è stato un ritorno di fiamma, o semplicemente un momento tra vecchi amici. Di certo, invece, c’è solo che Angelina al momento si sta concentrando solo sui suoi figli. Per lei, la loro felicità viene prima di tutto: il viaggio a New York è stato un modo per staccare dalle vicissitudini dell’ultimo periodo.