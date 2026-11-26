Un passato nel giornalismo, un libro dedicato al caso Concordia e un amore custodito per tre anni: Angela Cipriano è la nuova compagna di Francesco Schettino

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Francesco Schettino

Per tre anni Angela Cipriano ha tenuto per sé un capitolo importante della sua vita privata. Il suo compagno è Francesco Schettino, l’ex comandante della Costa Concordia che, dal 20 novembre 2026, sta scontando la pena fuori dal carcere in regime di affidamento in prova ai servizi sociali.

La donna conosce bene la storia giudiziaria dell’uomo a cui è sentimentalmente legata: da giovane universitaria ne aveva fatto l’argomento dei suoi studi, senza immaginare quanto quella ricerca avrebbe inciso sul suo futuro. Ma chi e cosa fa oggi Angela Cipriano?

Chi è Angela Cipriano: gli studi, il giornalismo e la famiglia

Grosseto è da molti anni la casa di Angela Cipriano. Le sue radici sono però in Basilicata, regione che ha lasciato per trasferirsi in Toscana, dove oggi vive anche suo figlio. Tra i suoi interessi c’è il giornalismo, attività che ha esercitato collaborando con alcune testate online.

Durante il percorso universitario in Scienze politiche, concluso con il massimo dei voti e la lode, si è appassionata al rapporto tra cronaca e informazione. A offrirle materia di studio è stato uno degli avvenimenti più drammatici della storia italiana recente: il naufragio della Costa Concordia, costato la vita a 32 persone.

Il suo lavoro si è concretizzato nel 2015 con l’uscita del volume Le voci della Concordia, che le è valso un riconoscimento nell’ambito del Premio Capalbio. Ad arricchire il libro, il contributo del fotografo Enzo Russo, i cui scatti sono stati oggetto di un’approfondita ricerca da parte dell’autrice.

Per documentarsi, Cipriano ha trascorso moltissime giornate al teatro Moderno di Grosseto, sede del processo all’ex comandante. È lì che, nell’autunno del 2013, ha incontrato per la prima volta Francesco Schettino.

La storia d’amore con Francesco Schettino

A segnare l’inizio della loro relazione è stato un viaggio in Campania nell’ottobre del 2023. Angela Cipriano era partita alla volta di Meta per trascorrere alcuni giorni con Schettino, temporaneamente fuori da Rebibbia grazie a un permesso premio.

Quell’appuntamento era stato preceduto da mesi di confidenze a distanza. Le telefonate e le email erano diventate un’abitudine nella quotidianità della donna, che in quel periodo stava facendo i conti con una serie di dolorose perdite familiari.

Rimasta orfana di entrambi i genitori nel giro di quattro anni, aveva dovuto dire addio anche all’amatissimo cugino Giuseppe, ufficiale dell’Aeronautica militare, scomparso a 48 anni nello scontro tra due velivoli a Guidonia, il 7 marzo 2023.

Era stato proprio Schettino a cercarla nel maggio successivo, per starle vicino dopo la tragedia. I due non avevano più avuto occasione di parlarsi dal 2017, anno in cui l’ex comandante aveva varcato la soglia del penitenziario romano. Ritrovarsi in circostanze tanto particolari ha cambiato la natura del loro rapporto, fino ad allora circoscritto alla conoscenza maturata negli ambienti del tribunale.

Angela Cipriano, i progetti con il compagno

Con la fine della permanenza in carcere di Schettino, anche le abitudini della coppia sono destinate a cambiare. Angela, che negli ultimi anni ha raggiunto più volte il compagno a Rebibbia, manterrà per il momento la propria casa in Toscana.

L’ex comandante, invece, avrà la possibilità di cominciare un nuovo lavoro nel settore degli affitti turistici a partire dal 1° dicembre, nella penisola sorrentina.

Nessun trasferimento in vista, dunque, per Angela Cipriano, che potrà organizzare i suoi soggiorni in Campania conciliandoli con gli impegni familiari a Grosseto. Quanto ai progetti di coppia, entrambi hanno preferito finora evitare di fare programmi a lungo termine.