Andrew Darnell, chi è il nuovo giovanissimo fidanzato di Madonna

Fonte: IPA Madonna, l’iconico abito di Material Girl all’asta (per una cifra da capogiro)

Madonna sta vivendo un periodo d’oro. L’iconica Material Girl non smette di stupirci tra look audaci ed esibizioni che nulla hanno da invidiare a quelle degli esordi. Ma a far parlare stavolta è la ritrovata passione con un uomo molto più giovane di lei: si tratta del modello Andrew Darnell, con il quale è apparsa in alcune pose scottanti nella rivista Paper e che a quanto pare le avrebbe già fatto dimenticare l’ex fidanzato Ahlamalik Williams, con cui è finita dopo quattro anni di relazione.

Madonna, gli scatti passionali con Andrew Darnell

Gli scatti passionali pubblicati sulla rivista Paper e condivisi dai diretti interessati sui social sembrano non lasciare dubbi: tra Madonna e Andrew Darnell pare esserci del tenero, molto più di semplici pose “obbligate” ma un feeling che promette scintille.

Per la popstar questo è un periodo d’oro tra gli immancabili successi discografici, i suoi audaci look sempre sulla cresta dell’onda (e sulla bocca di tutti) e il film biografico che lei stessa si prepara a dirigere, con l’attrice Julia Garner pronta a vestire i suoi iconici panni. Proprio per via dei tanti impegni lavorativi Madonna avrebbe deciso di interrompere “amichevolmente” la relazione con Ahlamalik Williams, dopo quattro anni di intenso amore e collaborazioni artistiche. “Non si vedono insieme da gennaio e hanno deciso amichevolmente di separarsi – aveva riportato il Sun lo scorso aprile, confermando i rumors -. Con entrambi al lavoro su altri progetti, è stato difficile mantenere viva la storia d’amore. Hanno trascorso mesi insieme in tour e durante il lockdown, ma ora lui ha lasciato la casa di Madonna“.

A distanza di pochi mesi sembra che il cuore della popstar sia tornato a battere per un altro uomo. E se la relazione con Ahlamalik Williams aveva fatto discutere per via della differenza d’età (ben 35 anni li separavano), quella con Andrew Darnell non è da meno: il modello ha soltanto 23 anni ed è persino più giovane della figlia di Madonna, Lourdes Leon, che il prossimo ottobre ne compirà 26. Con una differenza d’età che stavolta ammonta a 41 anni.

Chi è Andrew Darnell, nuova fiamma di Madonna

Osservando le foto in posa con Madonna, non passa di certo inosservata la bellezza di Andrew Darnell. Giovanissimo modello originario di New York, Andrew viene descritto dal Daily Mail come un ragazzo dai mille talenti. Di recente è stato ingaggiato dalla prestigiosa agenzia di moda IMG, che vanta nomi del calibro di Bella Hadid, Kate Moss e Ashley Graham.

Ma c’è di più nella sua carriera. Ambizioso quanto basta, Andrew sogna di sfondare nel mondo della recitazione e ha già nel curriculum una parte nella serie tv adolescenziale Betty, in onda sulla HBO e ben accolta dalla critica (nonostante sia stata cancellata dopo sole due stagioni). Il modello è anche un grande appassionato di pattinaggio e, stando al racconto di Madonna, proprio grazie a questa peculiarità sarebbe scoccata la scintilla: “A Long Island ho visto questo ragazzo così mistico, non sto scherzando, che pattinava davanti a me e mi sembrava di vedere Bob Marley sullo skateboard. Era magnifico”, ha detto in un’intervista.