Andrea Delogu a De Martino: “Ti voglio bene”. La reazione di Belen

Può un semplice “ti voglio bene” diventare oggetto di gelosia? Forse sì. Ma, del resto, non è nemmeno la prima volta che si parla di questo sentimento tanto potente, soprattutto quando di mezzo ci sono Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Andrea Delogu. Il successo (e il feeling) ottenuto da De Martino e dalla Delogu sul palco del Tim Summer Hits non è passato inosservato, e sembra proprio che la Rodriguez non stia facendo i salti di gioia. Tutt’altro.

Andrea Delogu, la dedica speciale per Stefano De Martino

Il Tim Summer Hits si è concluso, ed è stato un evento davvero importante per la Rai, che ha finalmente portato un po’ di freschezza sulla rete pubblica. Concorrente di Battiti Live, sul palco sono saliti tantissimi artisti che hanno conquistato i fan. Ma dobbiamo dire che a piacere a tutti è stato il grande affiatamento artistico tra Andrea Delogu e Stefano De Martino.

Oltre a essere complici sul lavoro, in realtà sono due grandi amici. Spesso, in passato, si è commentato di una loro eventuale liaison, prontamente smentita dai diretti interessati. In ogni caso, ambedue sono impegnati: Stefano è tornato con Belen Rodriguez dopo anni, mentre il cuore della Delogu batte per Luigi Bruno.

Per festeggiare la fine del Tim Summer Hits, la conduttrice ha voluto fare una piccola dedica a De Martino: “Ti voglio bene“, ha scritto su Twitter. Un gesto d’affetto che ha lasciato trasparire molto del loro legame, ma che non è propriamente stato apprezzato da Belen, che, anzi, pare stia condividendo molte foto con Stefano proprio per questo motivo: mostrare a tutti che si amano e che non c’è alcuna ombra di crisi o di terze persone.

Belen Rodriguez gelosa di Stefano De Martino: la reazione sui social

The Pipol Gossip, il portale gestito da Gabriele Parpiglia, è andato a fondo nella questione. Prima di tutto, Andrea Delogu segue Belen Rodriguez sui social, ma la conduttrice argentina non ha mai deciso di ricambiarla. Secondariamente, nonostante la grande riservatezza tanto decantata, adesso sta condividendo molti scatti con Stefano De Martino: non ultima, la sua dedica speciale pensando al passato, al presente e al futuro.

Ad anticipare la gelosia della showgirl è stato Dagospia, anche e soprattutto perché i commenti di una possibile liaison tra Stefano e Andrea stavano diventando maggiormente insistenti. Tanto che la Delogu è anche intervenuta a riguardo: “All’inizio ci faceva ridere, poi è sfuggita, è diventata un’indiscrezione insistente e fastidiosa, soprattutto quando ha iniziato a innescare commenti aggressivi”.

Il desiderio di un terzo figlio di Belen

In realtà, alla fine, sono solo indiscrezioni. C’è da dire che, stando a quanto condiviso da Chi e confermato da Belen stessa nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, sarebbe pronta ad accogliere un terzo figlio, e proprio con il suo amore di una vita. Dopo dieci anni dalla prima volta in cui sono stati insieme, la Rodriguez e De Martino hanno trovato il loro modo per far funzionare le cose. Liaison, affiatamento o feeling o meno, la coppia è più felice che mai e si è goduta una splendida vacanza a Ponza.