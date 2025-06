Andrea Delogu, quanto è alta: il segreto dei suoi look

Non una modella da copertina, ma una donna vera con curve autentiche: Andrea Delogu conquista con look studiati ad arte e un messaggio chiaro sul corpo femminile

Fonte: IPA Andrea Delogu

Andrea Delogu, conduttrice, attrice, scrittrice e icona di stile, da sempre gioca con la sua immagine in modo intelligente e audace. Non ha paura di osare, né con le parole né con i look, e forse è proprio questo il segreto del suo successo. Quel che è certo, è che l’altezza reale non è mai stata un limite per lei, che riesce a dominare il palco (e Instagram) con una presenza che supera qualsiasi metro e misura.

Quanto è alta Andrea Delogu (e perché sembra sempre più alta)

Partiamo dai numeri: Andrea Delogu è alta circa 1 metro e 73, ma a guardarla sfilare o salire sul palco di Tim Summer Hits, sembrerebbe tranquillamente superare il metro e ottanta. Il motivo? Un uso sapiente dei volumi, delle proporzioni, dei tagli e – va detto – di tacchi vertiginosi che sono parte integrante del suo guardaroba.

E poi c’è la sua alleata invisibile: Valentina Davoli, stylist che la accompagna ormai da tempo e che firma anche gli outfit di Giorgia. Con lei Andrea ha costruito una visione estetica coerente, sensuale e fortemente identitaria. Uno stile sexy e consapevole, in cui la femminilità non è mai piegata allo sguardo maschile, ma diventa uno strumento di espressione personale.

Look che allungano (e incantano): dal total black alla palette accesa

Che si tratti di un completo fucsia shocking o di un abito nero dalla sensualità sottile, Andrea ha un gusto preciso e riconoscibile. Lo dimostra puntata dopo puntata sul palco del Tim Summer Hits 2024, dove è riuscita a costruire un’immagine decisa e coerente pur cambiando silhouette e colori.

Per l’ultima serata, ha scelto un abito midi total black firmato Babylon: smanicato, con scollo a barca e drappeggio laterale, è uno di quei capi che sembrano semplici ma richiedono un corpo e un’attitudine per essere portati. Il dettaglio dello spacco laterale e le spalline con inserti metallici dorati elevano il vestito a livello red carpet, mentre il nero snellisce e allunga la figura in modo naturale. Il prezzo? Circa 200 euro, secondo i principali e-commerce. Un investimento accessibile, ma d’effetto.

Ai piedi, sandali oro con tacco sottile, perfettamente abbinati ai dettagli dell’abito. Il contrasto tra la sobrietà del nero e lo scintillio dell’oro è una delle combinazioni preferite da Andrea, che sa bene come attirare l’attenzione con garbo.

Ma Andrea non si ferma qui. In altre occasioni, ha sfoggiato tailleur viola elettrico, come quello con cui ha illuminato lo studio di Sanremo Giovani: giacca doppiopetto, bustier ton sur ton e pantaloni morbidi a vita alta. Nessuna cintura, nessuna interruzione visiva: il colore pieno amplifica l’effetto slanciato. Il viola acceso, poi, è un suo marchio di fabbrica, insieme al rosso fuoco dei capelli.

E come dimenticare il completo rosa shocking scelto per la locandina del programma con Carlo Conti?

Una sexy-chic di nuova generazione: nero, scolli e trasparenze

Oltre al colore, un altro elemento ricorrente nei suoi look è la scelta di tagli aderenti, spesso con scollature profonde o dettagli cut-out. Andrea non è una top model da passerella, e forse è proprio questo che la rende così amata dal pubblico. Ha un corpo normalissimo, come tante di noi: seno generoso, curve vere, proporzioni autentiche. Non gioca a sembrare qualcun’altra, ma esalta quello che ha con intelligenza e ironia.

Non ha mai avuto paura del giudizio, anche quando ha lanciato messaggi forti come quello sul free the nipple. Ricordiamo quando, con un post ironico e insieme profondamente femminista, ha raccontato di aver rinunciato a uscire senza reggiseno per evitare i soliti messaggi “da prima media” nei DM. “Me ne dovrei fregare, e a volte lo faccio” ha scritto “ma per non avere la rottura di balle… ho desistito. Cretina me ovviamente. Ma anche poveri alcuni di voi”. Un post che ha raccolto centinaia di commenti, diventando virale, e che ha riportato al centro il tema della libertà femminile sul corpo.

Ecco perché Andrea può permettersi anche il più audace dei dress cut-out neri, come quello con cui ha calcato il tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia. Tessuto fluido, effetto semi-trasparente e un gioiello a serpente come collana scultura: un richiamo a Bulgari. Un look da vera femme fatale, che ha lasciato tutti senza fiato.

Oppure l’abito nero con spacco fino alla coscia e sandali rossi a tacco 12, perfetto equilibrio tra glamour e provocazione. Anche in questo caso, lo styling richiama quello delle sfilate di Saint Laurent, dove il nero non è mai solo nero, ma un messaggio visivo fortissimo.