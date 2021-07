Amici: Rosa e Deddy, l’addio definitivo su Instagram e lo sfogo

editato in: da

Dopo la fine di Amici e le indiscrezioni, arriva l’addio definitivo fra Rosa e Deddy. La ballerina e il cantante hanno smesso di seguirsi su Instagram, segno che la relazione fra i due non è terminata – come era stato ipotizzato – nel migliore dei modi.

Un gesto, quello dei ragazzi, che è arrivato a sorpresa dopo settimane di silenzio sulla loro relazione, ed è stato seguito da uno sfogo di Deddy. Su Twitter il cantante ha scritto: “Le parole feriscono”, lasciando intendere di essere rimasto ferito da alcune affermazioni, ma senza fare il nome di Rosa.

La frase potrebbe fare riferimento ad alcuni video apparsi su Instagram negli ultimi giorni in cui Rosa e Martina scherzavano riguardo i loro ex: Aka7even e Deddy. Le due ballerine infatti sono state invitate a casa di Lorella Cuccarini per un pomeriggio a base di chiacchiere e ricordi. Con loro anche altri protagonisti di Amici con tanta voglia di ballare. Le ballerine sono apparse sorridenti e felici, ma hanno vissuto anche momenti di grande imbarazzo ascoltando le canzoni dei rispettivi ex.

La love story fra Martina Miliddi e Aka7even si è conclusa durante Amici quando la giovane ha confessato al cantante di provare un sentimento per Raffaele Renda, un altro concorrente dello show. Terminata la trasmissione il cantante e la ballerina si sono ritrovati e oggi stanno vivendo una bella relazione. Diverso il percorso di Deddy e Rosa che si sono detti addio a un mese dalla finalissima vinta da Giulia Stabile.

Se Deddy non ha rilasciato dichiarazioni in merito – limitandosi a parlare al passato del loro legame in un’intervista a Verissimo – Rosa ha pubblicato su Instagram un lungo post in cui annunciava la fine della relazione. Entrambi non hanno mai specificato i motivi della separazione, ma secondo alcune indiscrezioni dietro la rottura ci sarebbe un’altra ragazza conosciuta da Deddy e amica di suo fratello.

Ora arriva una nuova svolta con la scelta del cantante e della ballerina di non seguirsi più su Instagram e una frase di Deddy che non è stata chiarita ancora. Di certo le speranze di un riconciliazione sono molto lontane.