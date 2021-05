Amici, la Cuccarini parla di Tancredi dopo le polemiche per Arisa

editato in: da

Amici 2021, chi sono i finalisti di Maria De Filippi

Lorella Cuccarini si confessa su Tancredi dopo le polemiche per Arisa. Negli ultimi giorni il cantante di Amici 2021 è finito al centro dei gossip per via di un dettaglio che è stato notato dai fan. L’artista non segue Arisa, sua coach nel programma, su Instagram.

Non è chiaro il motivo di questa scelta, ma molti sono convinti che possa essere legata all’eliminazione di Tancredi dalla trasmissione. Il cantante infatti ha abbandonato la scuola di Maria De Filippi nella semifinale a pochi passi dalla vittoria e dopo una serie di esibizioni strepitose. Nel corso della puntata Tancredi ha aperto il suo cuore, raccontando anche il rapporto con i genitori e in particolare con il padre.

Il cantante di Amici infatti è figlio di Alberto Cantù Rajnoldi, direttore creativo di Armani. Durante la sua esibizione sulle note di Come Home, ha inserito delle barre dedicate proprio a lui. “Sto male perché a te ci tengo veramente – ha cantato -. Non riesco più a sentirti solo con una chiamata. Non vedo l’ora di riabbracciarti e ritornare a casa”. Arisa è apparsa molto entusiasta e Tancredi, visibilmente commosso, ha spiegato: “Ho scritto quelle parole per mio padre. Siamo vicini anche se siamo lontani, mi manca tanto”.

Se Arisa non è fra le persone seguite da Tancredi su Instagram, spuntano invece Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini che hanno fatto parte del suo percorso ad Amici 2021. La coach di danza, in particolare, ha riservato delle parole importanti al cantante. Per la Cuccarini il vincitore morale di questa edizione dello show è proprio Tancredi.

“Per me Tancredi è il vincitore morale – ha confessato Lorella -. A mio gusto ha una scrittura matura che mi piace moltissimo, e anche musicalmente devo dire che i suoi brani sono fra quelli che mi piacciono di più”. Nella finalissima a sfidarsi per la coppa del vincitore ci saranno Deddy, Giulia, Aka7even, Sangiovanni e Alessandro Cavallo. “Speravo che Alessandro arrivasse in finale – ha svelato l’insegnante – e ho sofferto durante il programma, ma quando ho visto a mezzanotte e quaranta che è entrato in studio a prendere la sua maglia dorata ho goduto moltissimo”.