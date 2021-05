Amici, il gesto di Tancredi verso Arisa fa discutere. “Ha smesso di seguirla”

editato in: da

Amici 2021, chi sono i finalisti di Maria De Filippi

Il gesto di Tancredi nei confronti di Arisa fa discutere. Dopo l’eliminazione del cantante da Amici 2021 infatti in tanti si sono accorti di un dettaglio. L’artista, che segue su Instagram alcuni professori come Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, non segue più Arisa. Come è noto Tancredi è stato uno fra gli allievi più amati e seguiti della scuola di Maria De Filippi.

Purtroppo però la sua avventura ad Amici si è conclusa nella semifinale. Tancredi è stato eliminato dallo show a una puntata dalla finale. A contendersi la vittoria infatti saranno i ballerini Giulia e Alessandro, i cantanti Aka7even, Deddy e Sangiovanni. Terminata l’esperienza nel programma, il giovane è tornato su Instagram per annunciare grandi progetti. “È sempre una grandissima emozione per me portare sul palco un mio inedito – ha scritto, postando il video di una sua esibizione -. Vi do una buona notizia: BALLA ALLA LUNA sarà presente all’interno del mio EP, IRIDE, fuori il 14/05”.

Nessun commento invece sul percorso ad Amici che si è purtroppo interrotto a pochi passi dalla finale. Secondo diversi fan, il percorso di Tancredi sarebbe stato influenzato dalle scelte di Arisa che avrebbe in alcune occasioni favorito Raffaele Renda. La professoressa ha sempre dimostrato un grande entusiasmo nei confronti del lavoro del cantante di Senza Love, ma questo non significa che non abbia seguito nel modo giusto Tancredi. Il giallo del follow tolto comunque resta e in tanti si chiedono se la scelta di non seguire (o di smettere di seguire) Arisa sia legata all’esito del percorso ad Amici 2021.

Nella semifinale Tancredi, per la prima volta, ha parlato del rapporto con il padre, famoso direttore creativo di Armani. Il cantante si è esibito sulle note di Come Home, inserendo all’interno del testo delle barre dedicate al padre. “Sto male perché a te ci tengo veramente – ha cantato -. Non riesco più a sentirti solo con una chiamata. Non vedo l’ora di riabbracciarti e ritornare a casa”. Proprio Arisa ha lodato la sua capacità di raccontare il vissuto personale con grande bravura. “Ho scritto quelle parole per mio padre – ha raccontato il cantante -. Siamo vicini anche se siamo lontani, mi manca tanto”.