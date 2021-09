Amici, Garrison e altri ex Prof in un nuovo programma di Rai2: i dettagli

Garrison Rochelle, Maura Paparo, Fioretta Mari e Grazia Di Michele. Questi i nomi degli ex Prof di Amici di Maria De Filippi che sono stati chiamati a riunirsi in un nuovo programma, Performer Italian Cup, format dal titolo provvisorio atteso su Rai2. L’intento è quello di mettere in competizione i migliori atleti italiani vincitori del campionato delle arti sceniche.

Stando a quanto ha riportato TvBlog, il nuovo brand content della VS Production sarebbe organizzato dalla C.S.A.In. e gestito da FIPASS. I contenuti potrebbero essere tutti dedicati alle sfide tra cantanti ballerini, attori e performer, comprese le arti circensi e acrobatiche. Chiaramente, per giudicarli ci sarà bisogno di una giuria già individuata in Maura Paparo per la danza, Fioretta Mari per la recitazione e Grazia Di Michele per il canto. Garrison dovrebbe cambiare ruolo, prendendo il timone della conduzione con Valentina Spampinato, designata come conduttrice del programma.

Quello proposto da Rai2 potrebbe quindi rappresentare un interessante tuffo nel passato, fatto di nostalgia ma anche dei tanti bei ricordi che legano ancora questi nomi alla gloria di Amici. Rivedremo Fioretta Mari, insegnante tanto severa quanto indimenticabile di dizione e Maura Paparo, uno dei volti più amati delle prime edizione del talent show di Canale5.

A chiudere questo cerchio così meraviglioso, è il nome di Grazia Di Michele. Cantautrice dal talento raffinato, è stata per anni al banco degli insegnanti di Amici di Maria De Filippi, facendosi notare – in particolare – per le tante critiche rivolte a Marco Carta, vincitore dell’edizione 2008 del longevo programma Mediaset.

La permanenza di Garrison si è invece protratta più a lungo, fino a quando l’insegnante di danza non ha deciso di lasciare il programma per riposarsi e dedicarsi a qualcosa di meno impegnativo. La sua dedizione nei confronti di Maria De Filippi è stata totale, portando avanti per anni il banco di danza e selezionando centinaia di ballerini. Il suo volto è stato uno dei più amati di Mediaset per molto tempo e non solo per la sua professione di coreografo ma anche per il lato umano con il quale si è fatto amare dal pubblico. Per la gioia di molti, quindi, potrebbe tornare presto in televisione ma come conduttore.